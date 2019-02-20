Новый микрорайон Комсомольска-на-Амуре обеспечат инженерной инфраструктурой

Эксперты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на проведение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой участка строительства жилого микрорайона «Парус» в Комсомольске-на-Амуре. По итогам проведенной экспертизы выданы положительные заключения.

Микрорайон «Парус» расположен на искусственной террасе в пойме реки Силинка. Площадь участка под строительство составляет 60 000 кв.м, на которых в соответствии с планом развития города будут размещены четыре жилых многоквартирных дома.

Текущий проект включает решения по созданию инженерной инфраструктуры с целью снижения нагрузки на будущих застройщиков при освоении территорий. Предусмотрено обустройство систем электроснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, бытовой и дождевой канализации. Будут построены необходимые для них здания и сооружения: трансформаторные подстанции, водопроводная насосная станция и очистные сооружения дождевой канализации.

В ходе реализации решений, получивших положительное заключение Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России в июне 2017 года, на участке были обнаружены кабельная канализация и кабель связи Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком». В связи с этим в проект был внесен ряд изменений, в том числе откорректированы трассировки сетей электроснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой и дождевой канализации. По итогам внесения изменений проект был повторно направлен на государственную экспертизу.

ФАУ «Главгосэкспертиза России»