Поставщик электроэнергии в Башкирии заменил провода для защиты птиц от гибели

Компания "Башкирэнерго" установила изолированные провода на линиях электропередач, чтобы защитить птиц от гибели, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

В сообщении отмечается, что работы по замене проводов и установке защитных устройств были проведены после требования прокуратуры.

В надзорное ведомство обратились представители регионального отделения Русского географического общества и сообщили о нарушении законодательства о животном мире, предусматривающего установку на линиях связи и электропередач устройств, предотвращающих гибель птиц от поражения электрическим током.

Проверка подтвердила, что компания не оборудовала некоторые линии защитными механизмами, и прокуратура потребовала от "Башкирэнерго" устранить нарушения.

"Энергопередающая компания провела работы по замене проводов на изолированные, а также по установке 951 птицезащитного устройства. Всего в 2018 году предприятием на выполнение указанных мероприятий затрачено более 69 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Interfax