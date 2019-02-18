Ремонтная программа МРСК Юга в 2019 составит порядка 1,45 млрд рублей

В 2019 году специалисты ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») отремонтируют в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и Республике Калмыкия более 2,8 тыс. км электросетей и свыше 3,4 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ.

Ремонтная программа МРСК Юга предусматривает замену провода, ремонт силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов на подстанциях 35-110 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 1,1 тыс. га охранных зон воздушных линий электропередачи. Все мероприятия направлены на повышение качества и надежности электроснабжения.

Например, ремонт ПС «Кири-Кили» даст возможность новых подключений потребителям Ленинского района г. Астрахани. Ремонт и реконструкция воздушной линии Капустин Яр - Пологое Займище протяженностью около 30 км улучшит электроснабжение потребителей Ахтубинского района Астраханской области. Оба объекта включены в программу развития электроэнергетики региона на 2019-2023 годы.

Ремонт подстанций в Котельниковском, Быковском, Михайловском и Кумылженском районах Волгоградской области улучшит электроснабжение 4,6 тыс. потребителей в этих районах. Капитальный ремонт воздушной линии 110кВ ПС «Волжская» - ПС «Латекс» протяженностью 7,6 км вместе с заменой изоляторов обеспечит качественной электроэнергией бытовых и промышленных потребителей г. Волжский.

Специалисты калмыцкого филиала МРСК Юга в этом году закончат работу над масштабным проектом по замене изоляции на воздушной линии 110кВ «Колодезная-Черноземельская», которая задействована в транспорте электроэнергии между регионами России. От состояния подстанций «Октябрьская», «Гашунская», «Цаган-Усн», «Хулхута» зависит электроснабжение жителей Яшкульского района Калмыкии. На них пройдет капитальный ремонт силовых трансформаторов.

Более надежным и не зависящим от погодных условий станет электроснабжение потребителей Каменского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов области после масштабных работ по замене и ремонту опор воздушных линий электропередачи в западных районах Ростовской области. Общий объем ремонтной программы в текущем году составит порядка 1,45 млрд рублей