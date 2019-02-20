Резидент ТОСЭР "Снежинск" ООО "СТК Развитие" вышел на плановую производственную мощность

19 февраля 2019 года в г. Снежинске (Челябинская обл.) прошла презентация нового производства ООО «СТК Развитие» по изготовлению и выпуску автоматизированной продукции для нужд газовой и нефтяной промышленности. Новое производство уже вышло на плановую производственную мощность.

На мероприятии присутствовали глава города И. Сапрыкин, его заместитель Д. Востротин, заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» (градообразующее предприятие Снежинска) Ю. Румянцев, генеральный директор управляющей компании АО «Атом-Тор» О. Шевкунов, представитель Департамента развития моногородов НО «Фонд развития моногородов» Л. Петрова, генеральный директор ООО «СТК Развитие» В. Прокофьев, жители города, представители СМИ.

Инвестора привлекли в город льготные условия налогообложения, которые дает Снежинску статус территории опережающего социально-экономического развития. Компания «СТК Развитие» стала первым резидентом ТОСЭР «Снежинск».

«Инвестиции в кадры – залог долгосрочного успеха компании»,- отметил генеральный директор компании «СТК Развитие» В. Прокофьев. - По состоянию на 1 февраля 2019 года на производстве работают 16 сотрудников, средний возраст которых - 38 лет. 80% имеют высшее профессиональное образование (выпускники МГУ, МГТУ им. Баумана, УПИ и других вузов страны), 20% - среднее специальное образование, один из сотрудников - кандидат технических наук».

На данный момент на предприятии создано 16 рабочих мест и реализовано более 50% инвестиционной программы первого года деятельности. Выполнен ремонт производственных и офисных помещений, приобретено производственное оборудование и осуществлено обучение персонала. Объем инвестиций составил 3,7 млн рублей. Всего планируется создать 30 новых рабочих мест. По плану объем инвестиций должен превысить 48 млн рублей.

Напомним, что территория опережающего социально-экономического развития в городе Снежинске создана постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 №115. Снежинск – один из 11 городов Госкорпорации «Росатом», которому присвоен статус ТОСЭР. С 2014 года Госкорпорацией «Росатом» совместно с субъектами РФ и муниципальными образованиями ведется активная работа по созданию территорий опережающего развития в городах атомной промышленности». Создание таких территорий было начато по поручению Президента РФ. Важно не только получить статус ТОСЭР, но и сделать его эффективным инструментом, обеспечивающим реализацию инвестиционных проектов. Статус ТОСЭР предполагает появление новых рабочих мест для жителей городов, развитие новых бизнесов, а также создание условий для притока инвестиций в муниципалитеты.

Справочно:

Предприятие ООО «СТК Развитие» занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами для предприятий нефтегазовой отрасли и нацелено на создание универсального производственного цикла, который даст возможность в кратчайшие сроки перестраивать технологический процесс на выпуск новых изделий.

Пресс-служба АО «Атом-Тор»