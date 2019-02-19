Россия-Индия: рост товарооборота и новые возможности для совместных проектов

Товарооборот между Россией и Индией в 2018 году увеличился на 17 % и составил 11 млрд долларов. Благодаря наращиванию поставок нефти и нефтепродуктов, каменного угля, драгоценных камней и металлов, механического оборудования, существенную динамику продемонстрировал российский экспорт в Индию, показав прирост на 20 % до 7,8 млрд долларов. Импорт из Индии вырос на 11 % и составил 3,2 млрд. долл. благодаря увеличению поставок продовольственных товаров и сельхозсырья, различных видов машин, оборудования, комплектующих.

Дальнейшему раскрытию потенциала сотрудничества между странами будет способствовать устранение препятствий в торговле, в первую очередь антидемпинговые специальные защитные меры.

Об этом на встрече с Министром торговли, промышленности и гражданской авиации Республики Индия Сурешем Прабху рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Важное место в сотрудничестве между нашими странами занимают инвестиционные связи. По экспертным оценкам, накопленные российские капиталовложения в Индии составляют около 14 млрд. долл. США, примерно такой же объем индийских инвестиций в Россию. Основные инвестиционные проекты относятся к нефтедобывающей отрасли, химической промышленности, фармацевтике

- отметил российский Министр.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия по ряду отраслей, в том числе сотрудничество в области переработки отходов.

Российские предприятия готовы предложить индийским партнерам современные компетенции, технологии и оборудование, в частности – оборудование для переработки отходов, технологические решения для ускоренного компостирования органических и пищевых отходов, для переработки резинотехнический изделий

- сообщил глава Минпромторга России.

Далеко не исчерпан потенциал для сотрудничества в сфере фармацевтики. Индийские производители активно работают на российском рынке. Российские предприятия, в свою, очередь осуществляют поставки в Индию медицинского оборудования. Сегодня мы можем предложить индийским партнерам инновационные лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний и диабета. Отдельного упоминания заслуживает такое направление, как научные исследования в области разработки новых лекарственных средств и создание совместных предприятий по производству фармацевтической продукции

- продолжил Министр.

Обсуждая сотрудничество в авиастроительной отрасли, Денис Мантуров подтвердил заинтересованность России в продвижении на индийский рынок гражданской авиационной техники, прежде всего, с учетом возможной локализации производства – это самолеты МС-21, Ил-114-300, а также самолета-амфибии Бе-200. Денис Мантуров также рассказал о готовности российских производителей продолжить поставки в Индию вертолетов, как уже хорошо зарекомендовавших себя моделей Ми-172, так и новых для индийского рынка Ми-171А2 и легкого вертолета «Ансат».

Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в судостроительной отрасли в контексте развития Индией внутренних водных путей. По словам главы Минпромторга, российские конструкторские бюро и судостроительные предприятия готовы принять активное участие в тендерах по развитию национальных водных путей на реках Ганг и Брахмапутра.

В первую очередь речь идет о проектировании судов для проектов «Национальный водный путь-1» и «Национальный водный путь-2». У наших компаний - АО «ОСК», ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро», АО «Кронштадт Технологии» и НПП «Авиационная и морская электроника» - есть ряд технических решений, позволяющих сократить сроки и стоимость строительства

- заметил Денис Мантуров.

В рамках встречи министры затронули также сотрудничество в области железнодорожного машиностроения.

ОАО «РЖД» в рамках договора с Министерством железных дорог Индии готовит обоснование модернизации железнодорожной линии Нагпур – Секундерабад, которая позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов до 200 км/час

- напомнил российский Министр.