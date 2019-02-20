"Сахалин Энерджи" построит третью технологическую линию на заводе СПГ

Сахалинский завод СПГ повысил производительность до 11,5 миллионов тонн в год при проектной мощности 9,6 миллионов тонн в год, что составляет почти 20% роста. В настоящее время компания «Сахалин Энерджи» готовится к строительству третьей технологической линии по производству сжиженного природного газа.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в торжественном мероприятии на производственном комплексе «Пригородное», посвященном 10-летию запуска завода по производству сжиженного природного газа.



С вводом в эксплуатацию первого в России завода СПГ Сахалинская область стала газовым регионом международного значения.

– Десять лет назад начался новый значимый этап развития российской газовой отрасли, – отметил Валерий Лимаренко. – В островном регионе были созданы самые современные высокоэффективные производственные мощности с привлечением новейших технологий. Именно поэтому Сахалин стал примером для всех новых СПГ-проектов, которые сегодня реализуются от Балтики до Заполярья.

Производственный комплекс «Пригородное» обеспечивает для региона 350 рабочих мест, больше половины которых сегодня занимают сахалинцы, ставшие высококвалифицированными специалистами в сфере нефтяной и газовой промышленности. Многие из них принимали участие еще в строительстве завода и вводе его в эксплуатацию.



С юбилейной датой сотрудников завода также поздравили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и глава Корсаковского городского округа Тимур Магинский. Главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман Дашков поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта.

– Вам пришлось столкнуться со многими трудностями, все они были успешно преодолены благодаря вашему упорству, подкрепленному верой в преимущества проекта «Сахалин-2». Наш завод и сегодня остается одним из самых передовых и современных видов производства, которое отвечает самым высоким стандартам, – сказал Роман Дашков.

После торжественной части мероприятия Валерий Лимаренко ответил на вопросы сотрудников первого российского завода по производству СПГ. Газовиков интересовали такие темы, как цены на жилье, получение качественного образования на островах, качество авиаперевозок.



По словам главы островного региона, бюджетные средства сегодня необходимо вкладывать не только в модернизацию производства, но и в человеческий капитал.

– Островная область должна восприниматься не как место для вахтовой работы, а как регион для комфортной жизни. Для этого мы продолжим благоустраивать города и села, повышать качество услуг в социальной сфере, строить жилье, школы, больницы, объекты культуры, развивать спортивную и туристическую инфраструктуру, – сказал Валерий Лимаренко.

Energyland

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