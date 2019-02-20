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Инвестиции (проекты)

Систему освещения московского метро начнут обновлять с 2021 года

Систему освещения московского метро начнут обновлять с 2021 года

20 февраля 2019, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: МЕТРО
Отрасль: Электротехника 

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Модернизация системы освещения в метро начнётся в 2021 году, обновлённые светильники будут энергоэффективными и устойчивыми к вибрации, говорится в сообщении на информационном портале правительства Москвы.

"Новые светильники планируется начать устанавливать в 2021 году. Они устойчивы к вибрациям, которые вызывают составы, а также потребляют в три раза меньше энергии и служат в семь раз дольше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при модернизации системы освещения в подземке внедрят PLC-технологии, которые помогут связать все лампы в единую сеть, чтобы можно было следить за их работоспособностью удаленно. На сегодняшний день в тоннелях метро работают более 195 тыс. светильников.

"Обновление системы освещения позволит повысить безопасность поездок в столичной подземке. Специалистам, которые совершают ночные обходы тоннелей, будет проще следить за техническим состоянием путей, а машинистам поездов - управлять составами", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Кроме того, как отмечается в сообщении, в метро продолжается работа по замене рельсов.

"В прошлом году обновили более 80 км рельсов, в этом году планируется заменить еще свыше 100 км. Срок их службы зависит от частоты движения поездов по конкретному участку пути и других факторов", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, в 2018 году в столичной подземке заменили 19,7 тыс. шпал и 170 км кабеля, подающего напряжение на контактный рельс, отремонтировали 57 эскалаторов, привели в порядок фасады, вестибюли, подуличные переходы 39 станций.

 

ТАСС

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