В Екатеринбургской городской думе обсудили вопросы уличного освещения

19 февраля, в Екатеринбурге на заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты обсудили вопросы уличного освещения, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.

На заседании было принято решение создать рабочую группу по вопросам городского освещения. В группу вошли депутаты Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Павел Пустозеров и Николай Смирнягин. Группу решили создать после рассмотрения вопроса об уличном освещении дворовых территорий, магистральных улиц, отдалённых территорий.



В пресс-службе отметили, что для реализации всего комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей освещения требуется 8 936 000 тыс.руб.

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