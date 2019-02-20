Хабаровские энергетики присоединяют ряд крупных компаний к сетям ДРСК

За неполные два месяца текущего года в Центре обслуживания потребителей Хабаровских электрических сетей (АО «ДРСК») зарегистрировано 400 заявок на технологическое присоединение к сетям компании. Четверть из них подано представителями юридических лиц.

Среди крупных потребителей - Амурский гидрометаллургический комбинат (Амурский ГМК), входящий в состав «Полиметалла». Договор на технологическое присоединение между комбинатом и сетевой компанией заключен в феврале сроком на года: в 2021 году Хабаровский филиал АО «ДРСК» выдаст Амурскому ГМК более 51 МВА. В течение ближайшего года к электроснабжению будут подключены объекты, принадлежащие одному из крупнейших агропромышленных комплексов края ООО «ГринАгро-Хабаровск»: сразу два договора заключено между комплексом и энергетиками в начале этого года.

Специалисты отмечают, что за последние два года значительно увеличилось количество представителей бизнеса в Хабаровском крае, желающих подключиться к сетям АО «ДРСК». С ростом числа заявок со стороны бизнеса увеличивается и доля предпринимателей, активно пользующихся электронными сервисами энергокомпании. На текущий момент процент онлайн-заявок на технологическое присоединение среди бизнес-сообщества Хабаровского края превышает 30%. Как отмечают сами потребители, Личный кабинет АО «ДРСК» - максимально удобный способ подать заявку на подключение мощностей до 150 кВт.