Второй Всероссийский кабельный конгресс
21 февраля 2019, 09:30
Рубрика: Встречи
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с участниками Международного дискуссионного клуба “Валдай”.
В рамках дискуссии стороны обсудили актуальные тенденции мирового энергетического рынка, развитие взаимоотношений России со странами Ближнего Востока, баланс спроса и предложения на мировом рынке, будущее договоренностей в рамках ОПЕК+ и перспективы энергетического развития Арктического региона. Также Александр Новак ответил на вопросы представителей Клуба.