Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с участниками Международного дискуссионного клуба “Валдай”.

В рамках дискуссии стороны обсудили актуальные тенденции мирового энергетического рынка, развитие взаимоотношений России со странами Ближнего Востока, баланс спроса и предложения на мировом рынке, будущее договоренностей в рамках ОПЕК+ и перспективы энергетического развития Арктического региона. Также Александр Новак ответил на вопросы представителей Клуба.