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Встречи

Александр Новак встретился с участниками Международного дискуссионного клуба “Валдай”

Александр Новак встретился с участниками Международного дискуссионного клуба “Валдай”

21 февраля 2019, 09:30
Рубрика: Встречи
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК

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Александр Новак

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с участниками Международного дискуссионного клуба “Валдай”.

В рамках дискуссии стороны обсудили актуальные тенденции мирового энергетического рынка, развитие взаимоотношений России со странами Ближнего Востока, баланс спроса и предложения на мировом рынке, будущее договоренностей в рамках ОПЕК+ и перспективы энергетического развития Арктического региона. Также Александр Новак ответил на вопросы представителей Клуба.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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