Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер провёл первое заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновлённом составе. В рабочую группу вошли представители ведущих организаций ТЭК, органов власти, научного сообщества, отраслевые эксперты.

По словам Алексея Текслера, обновление состава профильной рабочей группы необходимо для формирования новых инициатив, связанных с реализацией дорожной карты «Энерджинет».

«Изначально у нас была задача – максимально привлечь представителей бизнеса, чтобы коллеги предложили для реализации перспективные проекты. Во многом это получилось, но необходимо двигаться дальше и искать новые решения», - сказал первый замглавы энергетического ведомства.

Ключевой задачей, стоящей перед рабочей группой, является разработка требований к комплексным пилотным проектам, утверждение принципов их формирования и согласования, мер поддержки как в рамках дорожной карты «Энерджинет», так и со стороны институтов развития. В числе приоритетов дорожной карты – переход к выполнению комплексных проектов, активное привлечение организаций ТЭК, которые являются ключевыми участниками инновационных процессов в энергетике и заказчиками исследований и разработок и могут выступать интеграторами проектов.

Первый заместитель Министра напомнил, что дорожная карта «Энерджинет» была одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в сентябре 2016 года, и за это время удалось достичь определенных результатов. В частности, к реализации было одобрено пять проектов в рамках дорожной карты «Энерджинет», в рамках конкурса «Развитие-НТИ» 47 организациям малого и среднего бизнеса была оказана поддержка по тематикам НИОКР, создан ряд центров компетенций по направлению «Энерджинет», а также инфраструктурный центр по реализации направления «Энерджинет» Национальной технологической инициативы.

Говоря о задачах рабочей группы в новом составе, Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо отработать конкретные проекты, исходя из предпосылок и процессов развития современной энергетики, в инновационном развитии которой заинтересованы представители и бизнеса, и государства.

СПРАВОЧНО:

Состав рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы: