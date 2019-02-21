Второй Всероссийский кабельный конгресс
21 февраля 2019, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: ЭНЕРДЖИНЕТ, Energynet
Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер провёл первое заседание рабочей группы «Энерджинет» в обновлённом составе. В рабочую группу вошли представители ведущих организаций ТЭК, органов власти, научного сообщества, отраслевые эксперты.
По словам Алексея Текслера, обновление состава профильной рабочей группы необходимо для формирования новых инициатив, связанных с реализацией дорожной карты «Энерджинет».
«Изначально у нас была задача – максимально привлечь представителей бизнеса, чтобы коллеги предложили для реализации перспективные проекты. Во многом это получилось, но необходимо двигаться дальше и искать новые решения», - сказал первый замглавы энергетического ведомства.
Ключевой задачей, стоящей перед рабочей группой, является разработка требований к комплексным пилотным проектам, утверждение принципов их формирования и согласования, мер поддержки как в рамках дорожной карты «Энерджинет», так и со стороны институтов развития. В числе приоритетов дорожной карты – переход к выполнению комплексных проектов, активное привлечение организаций ТЭК, которые являются ключевыми участниками инновационных процессов в энергетике и заказчиками исследований и разработок и могут выступать интеграторами проектов.
Первый заместитель Министра напомнил, что дорожная карта «Энерджинет» была одобрена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в сентябре 2016 года, и за это время удалось достичь определенных результатов. В частности, к реализации было одобрено пять проектов в рамках дорожной карты «Энерджинет», в рамках конкурса «Развитие-НТИ» 47 организациям малого и среднего бизнеса была оказана поддержка по тематикам НИОКР, создан ряд центров компетенций по направлению «Энерджинет», а также инфраструктурный центр по реализации направления «Энерджинет» Национальной технологической инициативы.
Говоря о задачах рабочей группы в новом составе, Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо отработать конкретные проекты, исходя из предпосылок и процессов развития современной энергетики, в инновационном развитии которой заинтересованы представители и бизнеса, и государства.
СПРАВОЧНО:
Состав рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы:
|
Гринько О.В.
|
–
|
лидер (соруководитель) рабочей группы,
директор ООО «Т-Система»
|
Текслер А.Л.
|
–
|
соруководитель рабочей группы,
первый заместитель Министра энергетики Российской федерации
|
Корев Д.А.
|
–
|
ответственный секретарь рабочей группы,
директор программ и проектов АО «РВК»
|
Холкин Д.В.
|
–
|
заместитель лидера (соруководителя) рабочей группы, руководитель Центра развития цифровой энергетики фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад»
|
Чалый А.М.
|
–
|
заместитель лидера (соруководителя) рабочей группы, генеральный директор ООО «Разумные электрические сети»
|
Кулапин А.И.
|
–
|
заместитель соруководителя рабочей группы, директор Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации
|
Баркин О.Г.
|
–
|
заместитель председателя правления
НП «Совет рынка»
|
Бердников Р.Н.
|
–
|
Член Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии»
|
Бокарев Б.А.
|
–
|
советник генерального директора АО «Техснабэкспорт»
|
Васильев Ю.В.
|
–
|
исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ
|
Волкова И.О.
|
–
|
заведующая кафедрой общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ
|
Волошин А.А.
|
–
|
заведующий кафедрой «Релейной защиты и автоматики энергосистем» НИУ МЭИ
|
Воротницкий В.В.
|
–
|
заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту АО «ГК «Таврида Электрик»
|
Дубнов О.М.
|
–
|
вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий («Сколково»)
|
Ковальчук В.В.
|
–
|
референт Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства Российской Федерации
|
Комаров К.Б.
|
–
|
первый заместитель генерального директора – директора блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»
|
Конев А.В.
|
–
|
директор по инновациям ФБГУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации
|
Меребашвили Т.А.
|
–
|
руководитель блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Митрова Т.А.
|
–
|
директор центра энергетики МШУ «Сколково»
|
Ольхович Е.А.
|
–
|
заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
|
Опадчий Ф.Ю.
|
–
|
заместитель Председателя Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы»
|
Селезнев В.С.
|
–
|
первый заместитель Председателя комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации
|
Удальцов Ю.А.
|
–
|
заместитель председателя правления ООО «Управляющая компания «Роснано»
|
Шадрин В.А.
|
–
|
директор Департамента информационных технологий ПАО «Ругсидро»