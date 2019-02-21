Андрей Черезов: "Приближаемся к завершающей стадии подготовки сетевой инфраструктуры к Универсиаде в Красноярске"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов посетил с рабочим визитом город Красноярск. В ходе поездки заместитель главы энергетического ведомства осмотрел многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум Арена Красноярск», на котором пройдёт церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады Универсиады, посетил Ледовый дворец «Кристалл арена», Центр управления энергообеспечением Универсиады, а также провел совещание по вопросам реализации технологического присоединения и бесперебойного электроснабжения объектов Универсиады и инфраструктуры г. Красноярска.

Андрей Черезов напомнил, что Минэнерго России уделяет большое внимание вопросам надёжного электроснабжения объектов Универсиады.

«Согласно плану мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов зимней Универсиады на сегодняшний день мы приближаемся к завершающей стадии подготовки», - сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, к настоящему моменту выполнена большая часть запланированных мероприятий.

«Разработаны комплекты эксплуатационной документации спортивных объектов с учётом дополнительно привлекаемого персонала, завершено укомплектование оперативно-эксплуатационного персонала в соответствии с усиленной схемой эксплуатации. Заключены необходимые соглашения на топливообеспечение дизель-генераторных установок», - сказал заместитель Министра.

Андрей Черезов напомнил, что некоторые вопросы находятся на особом контроле, и требуют межведомственного взаимодействия. Среди них получение разрешений Ростехнадзора на допуск спортивных объектов в эксплуатацию.