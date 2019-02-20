ФСК ЕЭС провела инфракрасную диагностику линии электропередачи 500 кВ "Сургутская ГРЭС-1 – Пыть-Ях"

В ходе проверки выполнен вертолетный облет ЛЭП с использованием тепловизионного комплекса. Результат обследования линии в полном объеме подтвердил надежность ее работы в период пиковых нагрузок.

Главное преимущество инфракрасной (ИК) диагностики – дистанционное определение температуры в местах соединения проводов и грозозащитных тросов, позволяющее обследовать линию электропередачи в процессе ее эксплуатации и без отключения. В отличие от метода проверки электрическими измерениями, данная диагностика менее затратная по времени, дает более точные результаты и позволяет диагностировать линии в самых труднодоступных местах. Обследование может производиться как с земли, так и с использованием техники повышенной проходимости или вертолета.

В 2018 году специалистами ФСК ЕЭС в Западной Сибири методом ИК-диагностики было обследовано 52 линии электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью порядка 4 тыс. км. Основное внимание было уделено линиям, которые участвуют в схемах выдачи мощности Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2, Тюменских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Рефтинской ГРЭС.

Тепловизионная система позволяет снимать многочасовое потоковое радиометрическое видеоизображение с термографическими данными. Благодаря высокому разрешению тепловизора, при анализе видео специалисты могут определить точное расположение и описать характеристику дефектов на линии электропередачи. Программное обеспечение создает детальный структурированный отчет, который содержит информацию о результатах диагностики. Это позволяет своевременно принимать меры для устранения дефектов оборудования.