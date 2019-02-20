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Производство

Грозозащитные тросы. Результаты сравнительных исследований

Грозозащитные тросы. Результаты сравнительных исследований

21 февраля 2019, 15:40
Рубрика: Производство
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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В одной из прошлых статей под названием, «Какие тросы защищают наши ЛЭП» («ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» №3(42), 2017 г.) были опубликованы результаты сравнительных исследований грозозащитных тросов на стойкость к воздействию токов короткого замыкания. Суть исследований сводилась к оценке разрушающего воздействия комплекса факторов, таких как короткое замыкание, коррозия, ультрафиолет и вибрация.
Результаты новых исследований опубликованы в журнале «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 1(52) 2019 г.

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