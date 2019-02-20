Карачаево-Черкесия стала первым субъектом СКФО, где представлена концепция "Цифровая трансформация 2030" ПАО "Россети"

В поселке Романтик горнолыжного курорта Архыз Карачаево-Черкесии прошла Третья Всероссийская конференция «Энергоснабжение. Критерии энергетической безопасности регионов СКФО», в рамках которой впервые в северокавказском округе была представлена Концепция программы ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

Эта конференция стала традиционной и в третий раз собирает ведущих экспертов в сфере электроэнергетики России, производителей энергетического оборудования, представителей бизнеса и власти не только субъектов СКФО, но и всей страны.



По поручению генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева о главных тезисах концепции и ожидаемых эффектах участникам конференции рассказал директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин.



Концепция программы вызвала большой интерес у участников конференции, а это представители крупных предприятий России, которые занимаются разработкой и реализацией программных комплексов в сфере электроэнергетики, производители современных приборов учета электроэнергии и другого энергооборудования, представили органов власти Карачаево-Черкесии и всех субъектов СКФО, региональных Управлений по тарифам и ценам, Системного оператора.



В частности, руководитель Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности Антон Фенев отметил, что всего год тому назад ПАО «Россети» было завялено о намерении масштабной цифровизации электросетевого комплекса России, а уже сегодня компания представляет полноценную «дорожную карту» реализации проекта.



Рассказывая подробнее о задачах столь масштабного проекта, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков отметил, что цифровая трансформация означает полный переход к цифровым сетям, цифровым подстанциям и цифровому управлению компанией.

- Но для того, чтобы цифровая трансформация состоялась, нам необходимо решить целый ряд проблем, связанных в первую очередь с тарифным регулированием. Для реализации Концепции необходимы долгосрочные тарифные решения, где будут зафиксированы инвестиционные обязательства компании и источники их финансирования, - отметил Сергей Поляков, подчеркнув при этом, что данная конференция – это хорошая площадка для диалога всех заинтересованных сторон.

Подробную презентацию Концепции участникам конференции представил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин, который рассказал о каждом этапе реализации проекта, основных вызовах для перехода к цифровой трансформации и продемонстрировал «дорожную карту» по реализации Концепции, где мероприятия расписаны до 2030 года.



Реализация Концепции за счет перехода на цифровое оборудование и цифровое управление бизнес-процессами компании позволит повысить надежность, качество и доступность оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, оперативно реагировать на технологические нарушения в сетях, сократить сроки строительства и реконструкции объектов сетевой инфраструктуры, а также позволит создать условия для появления новых сервисов.

- Для большинства присутствующих представителей компаний-производителей электрооборудования важно знать, что при реализации Концепции будет соблюдаться приоритет для товаров и программных комплексов российского происхождения, - подчеркнул Владимир Халюзин, что не могло не заинтересовать участников конференции.

Один из ведущих экспертов, генеральный директор Ассоциации организаций в области энергетики, в прошлом заместитель Председателя Консультативного Совета при Председателе Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Рашид Артиков отметил, что концепция цифровой трансформации даст мощный импульс развитию не только электросетевого комплекса России, но и многочисленным предприятиям страны, производящим электрооборудование и программные комплексы в сфере электроэнергетики.



Презентация Концепции «Цифровая трансформация 2030» вызвала живой интерес у участников конференции, свидетельством чему стали многочисленные вопросы докладчикам. Сергей Поляков и Владимир Халюзин почти полтора часа отвечали на них, давая разъяснения по всем этапам реализации программы цифровой трансформации электросетей.



Более того, узнав о том, что филиалом «Карачаево-Черкесскэнерго» завершена реконструкция подстанции 35 кВ «Архыз», которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к цифровым подстанциям, один из экспертов конференции Рашид Артиков изъявил желание посетить этот питающий центр. Во время кофе-паузы для него была организована экскурсия на энергообъект, который находится буквально в десяти километрах от места проведения конференции.



О технических характеристиках установленного оборудования и мощности питающего центра гостям рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.



В частности, он отметил, что подстанция обеспечивает электроэнергией весь курортный поселок Архыз, а ее управление осуществляется дистанционно с подстанции «Лунная поляна», расположенной в трех километрах.

- Резерва мощности питающего центра после проведенной реконструкция хватит, чтобы присоединять к ней новых потребителей в ближайшие 10 лет, а все установленное на подстанции оборудование российского производства, - рассказал главный инженер филиала.

В целом, презентация Концепции «Цифровая трансформация 2030» стала главным событием Третьей Всероссийской конференции «Энергоснабжение. Критерии энергетической безопасности регионов СКФО».



В течение двух дней участники конференции не раз возвращались к этой теме, кроме этого, представители бизнеса и власти обсудили актуальные вопросы и проблемы отрасли, внесли ряд предложений и инициатив, отвечающих интересам отечественных производителей и потребителей энергии. Как отметили организаторы конференции, решения и инициативы, предложенные на мероприятии, будут направлены в профильные министерства и ведомства России для дальнейшего рассмотрения.



Организаторами конференции выступили Международный Центр поддержки предприятий промышленности, а также федеральные и региональные органы власти, отвечающие за формирование региональной энергетической политики страны.