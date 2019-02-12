Legrand поддержит российских дизайнеров и архитекторов в рамках премии "I+D. Проект года"

Legrand Россия и СНГ выступит партнером Премии «I+D. Проект года», учрежденной в этом году журналом об актуальных тенденциях в архитектуре и арте «Интерьер+Дизайн». Мероприятие состоится 27 февраля в Москве и объединит архитекторов, дизайнеров и других специалистов, вносящих значительный вклад в развитие индустрии.

Электроустановочное оборудование Legrand хорошо знакомо дизайнерам и архитекторам во всем мире. Продукты Legrand объединяют в себе технологичность и изящество исполнения, гармонично вписываясь в любой интерьер. Среди дизайнерских серий Legrand представлены решения из натуральных материалов, уникальные декоративные рамки ручной работы, варианты различных стандартов и широкая цветовая палитра. Стильные Valena Life/Allure, соблазняющая сочетанием геометрических форм Céliane, отражение итальянского дизайна – BTicino Axolute и Livinglight, представители высокой моды в мире электроустановочных изделий - Art d’Arnould - все эти серии помогают дизайнерам и архитекторам воплощать в жизнь неповторимые интерьерные концепции.



Legrand Россия и СНГ всегда проявляет интерес к событиям, происходящим в мире дизайна интерьера, будь то партнерская поддержка или организация собственных программ. Так, компания ежегодно организует для архитекторов и дизайнеров конкурсы реализованных проектов. В регионах регулярно проводятся Дни архитекторов и дизайнеров. Количество присылаемых работ, фотографии объектов, заявки на участие в партнерских мероприятиях – для Legrand это наилучший стимул поддерживать и развивать отношения с коллегами из области создания и оформления пространства.

«Компания Legrand высоко ценит сотрудничество с изданием «Интерьер+Дизайн» и рада выступить партнером первой премии, учрежденной журналом. Вместе мы поддерживаем талантливых российских архитекторов и дизайнеров, которые представляют действительно яркие и уникальные проекты», - прокомментировала Татьяна Шатарова, директор департамента Ритейл Legrand Россия и СНГ.



Премия «I+D. Проект года 2018» призвана отметить лучшие проекты, созданные российскими дизайнерами и архитекторами в 2018 году. Жюри конкурса выберет лауреатов в 6 номинациях: «Art» за лучший интерьер с использованием предметов коллекционного искусства, «Design» за самый стильный предмет мебели или декоративный объект, «Techno» за наиболее интересную разработку в области промышленного дизайна, «Fashion» за лучшую модную коллекцию одежды сезонов осень-зима 18/19 или весна-лето 2019, «Arch» за выдающийся архитектурный проект частного дома и «Interior» за лучший интерьер. Группа Legrand вручит специальный приз победителю в одной из номинаций.