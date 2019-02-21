"Мосэлектро" изготовило токопроводы для строительства ГТЭС "Полярная" на Ванкорском месторождении

ГК «Мосэлектро» произвела и отгрузила токопроводы с воздушной изоляцией для нового строительства ГТЭС «Полярная» на Ванкорском месторождении. Строительство ГТЭС началось в марте 2017 г, мощность составляет 150 МВт.

Новая станция будет обеспечивать растущие потребности в электрической энергии месторождений Ванкорского кластера - Сузунского, Тагульского, и Лодочного, находящихся на разных стадиях освоения. Для этого будут построены 3 подстанции 110 кВ и 170 км линий электропередач напряжением 110 кВ.



Строительная площадка расположена вблизи Ванкорской ГТЭС мощностью 200 МВт, снабжающей электричеством и теплом производственные объекты Ванкорского месторождения с 2010 года.



Основным топливом для станции будет попутный нефтяной газ, что позволит добиться рационального использования ПНГ с этих месторождений.



Строительство ГТЭС «Полярная» ведется с соблюдением требований экологической безопасности и охраны окружающей среды. Для надежной работы станции предусмотрены современные автоматизированные системы управления, а также комфортные условия труда персонала.

Energyland