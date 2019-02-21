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Модернизация

"Мосэлектро" изготовило токопроводы для строительства ГТЭС "Полярная" на Ванкорском месторождении

Мосэлектро изготовило токопроводы для строительства ГТЭС Полярная на Ванкорском месторождении

21 февраля 2019, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ГТЭС ПОЛЯРНАЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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ГК «Мосэлектро» произвела и отгрузила токопроводы с воздушной изоляцией для нового строительства ГТЭС «Полярная» на Ванкорском месторождении. Строительство ГТЭС началось в марте 2017 г, мощность составляет 150 МВт.

Новая станция будет обеспечивать растущие потребности в электрической энергии месторождений Ванкорского кластера - Сузунского, Тагульского, и Лодочного, находящихся на разных стадиях освоения. Для этого будут построены 3 подстанции 110 кВ и 170 км линий электропередач напряжением 110 кВ.

Строительная площадка расположена вблизи Ванкорской ГТЭС мощностью 200 МВт, снабжающей электричеством и теплом производственные объекты Ванкорского месторождения с 2010 года.

Основным топливом для станции будет попутный нефтяной газ, что позволит добиться рационального использования ПНГ с этих месторождений.

Строительство ГТЭС «Полярная» ведется с соблюдением требований экологической безопасности и охраны окружающей среды. Для надежной работы станции предусмотрены современные автоматизированные системы управления, а также комфортные условия труда персонала.

Energyland

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