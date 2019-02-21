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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Национальный ИК A3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

Национальный ИК A3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

21 февраля 2019, 16:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В соответствии с решением технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48 сессию CIGRE (2020) 28 февраля 2019 года.

Аннотации докладов по тематическим направлениям ИК А3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» необходимо направить секретарю Национального исследовательского комитета А3 Юрию Гериху (Gerih_UV@ntc-power.ru) с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

  • Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
  • Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
  • Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
  • Отсутствие информации рекламного характера;
  • Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
  • Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  • Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
  • Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
  • Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
  • Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

 

Приоритетные темы Исследовательского комитета А3:

 

ПТ 1: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

  • Выключатели постоянного тока среднего напряжения.
  • Способы повышения надежности.
  • Разработка оборудования со сниженным воздействием на окружающую среду.
  • Альтернативы элегазу (SF6) как дугогасящей и изолирующей среде.

PS 1 / FUTURE DEVELOPMENTS OF TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT.

  • Medium Voltage DC circuit breakers.
  • Measures to improve reliability.
  • Developments of equipment with reduced environmental impact.
  • SF6 alternatives for switching and isolation.

ПТ 2: УПРАВЛЕНИЕ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

  • Диагностика, прогнозирование и мониторинг состояния оборудования.
  • Влияние окружающих и эксплуатационных условий.
  • Опыт и меры предотвращения избыточных нагрузок и перегрузок.

PS 2 / LIFETIME MANAGEMENT OF TRANSMISSION & DISTRIBUTION EQUIPMENT.

  • Diagnosis and prognosis / monitoring of equipment.
  • Influence of environmental and operating conditions.
  • Experience and countermeasures for overstresses and overloads.

ПТ 3: ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

  • Новые и перспективные технологии для коммутационных аппаратов и другого оборудования.
  • Создание «интеллектуального» оборудования.
  • Влияние распределенных возобновляемых источников и систем накопления энергии на требования, предъявляемые к оборудованию.

PS 3 / IMPACT OF DISTRIBUTED RENEWABLE GENERATION AND STORAGE ON TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT.

  • New and emerging technologies for switching devices and other equipment.
  • Incorporation of intelligence into the equipment.
  • Impacts of distributed renewable energy sources and energy storage on equipment requirements

 

 

Компания: РНК СИГРЭ

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