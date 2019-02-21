Национальный ИК A3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

В соответствии с решением технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48 сессию CIGRE (2020) 28 февраля 2019 года.
Аннотации докладов по тематическим направлениям ИК А3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» необходимо направить секретарю Национального исследовательского комитета А3 Юрию Гериху (Gerih_UV@ntc-power.ru) с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).
Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):
- Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
- Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
- Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
- Отсутствие информации рекламного характера;
- Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
- Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
- Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
- Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
- Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
- Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.
Приоритетные темы Исследовательского комитета А3:
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ПТ 1: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
- Выключатели постоянного тока среднего напряжения.
- Способы повышения надежности.
- Разработка оборудования со сниженным воздействием на окружающую среду.
- Альтернативы элегазу (SF6) как дугогасящей и изолирующей среде.
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PS 1 / FUTURE DEVELOPMENTS OF TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT.
- Medium Voltage DC circuit breakers.
- Measures to improve reliability.
- Developments of equipment with reduced environmental impact.
- SF6 alternatives for switching and isolation.
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ПТ 2: УПРАВЛЕНИЕ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
- Диагностика, прогнозирование и мониторинг состояния оборудования.
- Влияние окружающих и эксплуатационных условий.
- Опыт и меры предотвращения избыточных нагрузок и перегрузок.
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PS 2 / LIFETIME MANAGEMENT OF TRANSMISSION & DISTRIBUTION EQUIPMENT.
- Diagnosis and prognosis / monitoring of equipment.
- Influence of environmental and operating conditions.
- Experience and countermeasures for overstresses and overloads.
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ПТ 3: ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.
- Новые и перспективные технологии для коммутационных аппаратов и другого оборудования.
- Создание «интеллектуального» оборудования.
- Влияние распределенных возобновляемых источников и систем накопления энергии на требования, предъявляемые к оборудованию.
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PS 3 / IMPACT OF DISTRIBUTED RENEWABLE GENERATION AND STORAGE ON TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT.
- New and emerging technologies for switching devices and other equipment.
- Incorporation of intelligence into the equipment.
- Impacts of distributed renewable energy sources and energy storage on equipment requirements