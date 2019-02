Национальный ИК A3: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

PS 1 / FUTURE DEVELOPMENTS OF TRANSMISSION AND DISTRIBUTION EQUIPMENT.

ПТ 3: ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. Новые и перспективные технологии для коммутационных аппаратов и другого оборудования.

Создание «интеллектуального» оборудования.

Влияние распределенных возобновляемых источников и систем накопления энергии на требования, предъявляемые к оборудованию.