Национальный ИК В4: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

В соответствии с решением технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на русском и английском языках на 48 сессию CIGRE (2020) 28 февраля 2019 года.
Аннотации докладов по тематическим направлениям ИК В4 "Системы постоянного тока и силовая электроника" необходимо направить руководителю Национального исследовательского комитета В4 Ольге Сусловой (suslova_ov@niipt.ru) с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).
Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):
- Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
- Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
- Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
- Отсутствие информации рекламного характера;
- Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
- Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
- Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах
- Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
- Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
- Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.
Приоритетные темы Исследовательского комитета В4:
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ПТ 1: СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (СПТВН) И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ.
- Планирование строительства СПТВН, включая ТЭО, проектирование, присоединение ВИЭ, вопросы экологии и экономической оценки.
- Новые технологии в СПТВН, включая вопросы кибербезопасности, современные средства управления применительно к энергосистемам, сети ПТ, многоподстанционные СПТВН, гибридные СПТВН, выключатели ПТВН.
- Модернизация существующих СПТВН, опыт эксплуатации преобразовательных подстанций, в том числе офшерных, перевод электропередач с переменного тока на постоянный.
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PS 1 / HVDC SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS.
- Planning and implementation of new HVDC projects including need, justification, design, integration of renewables, environmental assessment, and economic assessment.
- Application of new technologies including cyber security and advanced controls to address emerging network issues, DC grid, multi-terminal HVDC, hybrid HVDC systems and HVDC circuit breakers.
- Refurbishment and upgrade of existing HVDC systems, service and operating experience of converter stations including offshore converters, and implications for converter equipment resulting from the conversion of AC circuits to DC circuits
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ПТ 2.:ПОСТОЯННЫЙ ТОК И СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (СЭ) ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
- Применение СПТ в распределительных системах.
- Применение СЭ и FACTS в распределительных системах, включая вопросы экономики и надежности.
- Разработка и создание нового оборудования.
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PS 2 / DC AND POWER ELECTRONICS FOR DISTRIBUTION SYSTEMS.
- DC applications in distribution systems
- Power Electronics applied in distribution projects, including economics and reliability
- New concepts and designs of equipment.
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ПТ 3: Устройства FACTS.
- Планирование строительства, реализация, включая ТЭО, проектирование, присоединение ВИЭ, вопросы экологии и экономики.
- Применение новых технологий FACTS и оборудования СЭ, в том числе для подключения к сети генераторов и накопителей электроэнергии.
- Модернизация существующих FACTS и оборудования СЭ, опыт эксплуатации.
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PS 3 / FACTS.
- Planning and implementation of new facts projects including need, justification, for integration of renewables, environmental assessment, and economic assessment.
- Application of new technologies in FACTS and other Power Electronic equipment, including interfacing generation and storage to the network.
- Refurbishment and upgrade of existing FACTS and other Power Electronic systems; service and operating experience