Национальный ИК В4: заканчивается сбор аннотаций на русском и английском языках на 48-ю Сессию СИГРЭ (2020 год)

ПТ 1: СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (СПТВН) И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. Планирование строительства СПТВН, включая ТЭО, проектирование, присоединение ВИЭ, вопросы экологии и экономической оценки.

Новые технологии в СПТВН, включая вопросы кибербезопасности, современные средства управления применительно к энергосистемам, сети ПТ, многоподстанционные СПТВН, гибридные СПТВН, выключатели ПТВН.

Модернизация существующих СПТВН, опыт эксплуатации преобразовательных подстанций, в том числе офшерных, перевод электропередач с переменного тока на постоянный. PS 1 / HVDC SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS. Planning and implementation of new HVDC projects including need, justification, design, integration of renewables, environmental assessment, and economic assessment.

Application of new technologies including cyber security and advanced controls to address emerging network issues, DC grid, multi-terminal HVDC, hybrid HVDC systems and HVDC circuit breakers.

Refurbishment and upgrade of existing HVDC systems, service and operating experience of converter stations including offshore converters, and implications for converter equipment resulting from the conversion of AC circuits to DC circuits

ПТ 2.:ПОСТОЯННЫЙ ТОК И СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (СЭ) ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. Применение СПТ в распределительных системах.

Применение СЭ и FACTS в распределительных системах, включая вопросы экономики и надежности.

Разработка и создание нового оборудования. PS 2 / DC AND POWER ELECTRONICS FOR DISTRIBUTION SYSTEMS. DC applications in distribution systems

Power Electronics applied in distribution projects, including economics and reliability

New concepts and designs of equipment.