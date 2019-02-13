ПАО "МРСК Волги" реализует программу перехода на интеллектуальные приборы учета электроэнергии

В ПАО «МРСК Волги» поэтапно создается система интеллектуального учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных.

«Надежная, эффективная и прозрачная автоматизированная система интеллектуального учета электроэнергии является одним из обязательных элементов цифровизации электросетевого комплекса, - подчеркивает генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин. – Для ее формирования необходимо повсеместное внедрение приборов учета с дистанционной передачей информации».

В зоне ответственности ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – Саратовская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская области, республики Мордовия и Чувашия - уже смонтировано и эксплуатируется более 262 тысяч приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей показаний. Масштабные работы по внедрению «умных счетчиков» начались в 2010 году. Сейчас они установлены почти в 1700 населенных пунктах. До 2022 года запланирован монтаж еще более 91 900 новых приборов учета.



Интеллектуальные счетчики обеспечивают высокоточный учет активной и реактивной энергии, мощности и других технологических параметров транспортируемой по сетям электроэнергии, хранение и передачу накопленной информации по цифровым каналам связи.



Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности в сочетании с использованием самонесущего изолированного провода исключает возможность несанкционированного потребления. Интеллектуальные приборы учета освобождают энергокомпанию от необходимости регулярного снятия показаний счетчиков контролерами, а потребителя - от передачи информации о потребленном объеме электроэнергии. Еще один плюс для потребителей – возможность экономии потребления и, соответственно, оплаты электроэнергии за счет учета по зонам суток и реализации преимуществ дифференцированного тарифа. Инновационные технологии стимулируют экономное отношение к электроэнергии и равномерное распределение нагрузки в электрических сетях.



Установка и обслуживание новых приборов учета в рамках действующей программы производится бесплатно для потребителей.