"Росэнергоатом" представил на Российском инвестиционном форуме проект сооружения сети центров обработки данных "Менделеев"

Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») представил на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2019) в Сочи проект сооружения в России распределенной сети центров обработки данных (ЦОД) «Менделеев».

Интерактивный макет головного центра этой сети, крупнейшего в РФ ЦОД «Калининский», позволил в голографическом изображении показать посетителям самый мощный и защищенный ЦОД в России. Проект дал возможность совершить виртуальный тур по всем залам ЦОДа, продемонстрировать всю его инженерную инфраструктуру.

Руководитель проекта сооружения ЦОД «Калининский», заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам «Росэнергоатома» Сергей Мигалин отметил: «На сегодняшний день ЦОД «Калининский», подключенный к Калининской АЭС, является главным инфраструктурным объектом, реализуемым в рамках программы Росэнергоатома «Энергия цифрового будущего». Его масштаб является беспрецедентным для России: подведенная мощность этого дата-центра составляет 80 МВт. Проект предлагает регионам не только размещение IT-инфраструктуры в защищенном и надежном ЦОДе, но и использование в нём защищенных облачных сервисов, а также гарантированную высокоуровневую информационную защиту и физическую безопасность доступа к данным».

Стенд Концерна «Росэнергоатом» посетили более 50 руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, а также представителей федеральных и региональных органов власти, которые провели там переговоры по оптимизации своей IT-инфраструктуры. По словам С. Мигалина, в настоящее время Концерн «Росэнергоатом» ведет переговоры с руководством регионов и крупных региональных коммерческих структур о сооружении центров обработки данных в регионах.

Для справки:

Проект по строительству крупнейшего в России ЦОД «Калининский» – головного в сети дата-центров проекта «Менделеев» - реализуется Концерном «Росэнергоатом» в партнерстве с ПАО «Ростелеком» и является одной из ключевых задач компании в рамках расширения продуктовой линейки, наращивания компетенций по управлению дата-центрами и выхода на новые, в том числе зарубежные рынки. Это первый ЦОД Концерна, построенный в рамках реализации Государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Создание сети дата-центров обеспечит равный доступ жителей РФ к цифровым госуслугам, а также высокий уровень надежности системы.

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие крупнейшего дивизиона «Электроэнергетический» Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10 АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29 ГВт.

Департамент коммуникаций АО «Концерн «Росэнергоатом»