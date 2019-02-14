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Инновации (разработки)

СПЕЦКАБЕЛЬ обновил сертификат соответствия на кабели СПЕЦЛАН

СПЕЦКАБЕЛЬ обновил сертификат соответствия на кабели СПЕЦЛАН

21 февраля 2019, 09:15
Рубрика: Инновации
Метки: СЕРТИФИКАЦИЯ, СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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сертификация, СПЕЦКАБЕЛЬ

Кабельным заводом СПЕЦКАБЕЛЬ получен новый сертификат соответствия № RU С-RU.ЭО30.В.00011/19 на кабели марки СПЕЦЛАН; документ действителен до 17 февраля 2024 года.

«Спецкабелем» получен сертификат соответствия (PDF, 554,8 КБ) на кабели СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLS, СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRHF, СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLS, выпускаемые серийно.

Документ подтверждает соответствие этих марок требованиям ТУ I6.K99-048-2012 и Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) путем выполнения стандартов ГОСТ 31565-2012: ПРГП 1б (ГОСТ IEC 60332-3-22-2011); П01 (ГОСТ IЕС 60331-23-2011); для кабелей с индексом «-FRHF» - ПД 1 (ГОСТ IEC 61034-2-2011); для кабелей с индексом «-FRLS» - ПД 2 (ГОСТ IEC 61034-2-2011).

Сотрудники кабельного завода «Спецкабель» следят за сертификацией и сроками действия разрешений на оказание услуг и производство продукции.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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