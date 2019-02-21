Системный оператор и ОАО "Сетевая компания" расширяют возможности применения цифровых технологий в электросетевом комплексе Татарстана

Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана) совместно ОАО «Сетевая компания» (Республика Татарстан) реализовали проект по расширению функциональности дистанционного управления оборудованием подстанции (ПС) 220 кВ Центральная из диспетчерского центра РДУ Татарстана.

Результатом проекта стало обеспечение полного цикла операций с коммутационными аппаратами и заземляющими ножами при выводе в ремонт и вводе в работу объектов диспетчеризации ПС 220кВ Центральная с использованием автоматизированных программам переключений (АПП). Дополнительный объем дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Центральная позволяет осуществлять дистанционно в автоматизированном режиме коммутацию всеми выключателями, разъединителями 220 кВ, разъединителями заземляющих ножей 220 кВ в сторону ЛЭП из РДУ Татарстана. Это первый в ОЭС Средней Волги проект дистанционного управления, в котором в автоматизированном режиме осуществляется полный цикл операций по выводу в ремонт и вводу в работу объекта диспетчеризации.

Расширение возможностей дистанционного управления ЛЭП и оборудованием в операционной зоне РДУ Татарстана является важным шагом в направлении развития цифровых технологий в российской электроэнергетике.

Увеличение количества операций, осуществляемых дистанционно на оборудовании ПС 220 кВ Центральная из диспетчерского центра РДУ Татарстана, позволяет за счет современных цифровых технологий повысить надежность работы энергосистемы Республики Татарстан в составе Единой энергетической системы, существенно сокращая длительность производства оперативных переключений, повышая скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии ключевых элементов электрической сети и снижая риск ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала.

Использование АПП существенно (в 5–10 раз) сокращает длительность производства оперативных переключений по сравнению с традиционным выполнением этих операций по отдельным командам диспетчерского персонала. С расширением объема телеуправления оборудованием на ПС 220 кВ Центральная в операционной зоне РДУ Татарстана появилась возможность выводить в ремонт и вводить в работу после ремонта в автоматизированном режиме воздушные линии 220 кВ Щёлоков – Центральная I и II цепи.

В ходе реализации проекта выполнена модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами ПС 220 кВ Центральная, проведена перенастройка оперативно-информационного комплекса в диспетчерском центре РДУ Татарстана, пересмотрена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, приняты необходимые меры по обеспечению информационной безопасности ПС 220 кВ Центральная, проведено обучение персонала. Специалистами РДУ Татарстана разработаны типовые программы переключений телеуправления оборудованием 220 кВ подстанции Центральная, на основе которых разработаны автоматизированные программы переключений, используемые в подсистеме автоматизированного производства переключений оперативно-информационного комплекса нового поколения.

На завершающем этапе проекта проведены комплексные испытания системы дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Центральная, в ходе которых опробован вывод в ремонт и ввод работу ВЛ 220 кВ Щёлоков – Центральная I цепь с использованием АПП. 15 февраля по итогам успешных испытаний система телеуправления оборудованием ПС 220 кВ Центральная с расширенной функциональностью принята в промышленную эксплуатацию.

В 2016 году в ходе первого этапа развития системы дистанционного управления на ПС 220 кВ Центральная реализовать возможность выполнения в автоматизированном режиме полного цикла операций по выводу в ремонт и вводу в работу было невозможно из-за отсутствия на тот момент единых требований к распределению функций телеуправления оборудованием на объектах электроэнергетики, поэтому управление осуществлялось только выключателями 220 кВ. После принятия основных нормативно-технических документов: «Типовых принципов переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций», «Типового порядка переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций» и «Типовых технических требований к ПТК АСУ ТП подстанций и к обмену технологической информацией для осуществления функций телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и центров управления сетями сетевых организаций» –началось расширение функциональности дистанционного управления.