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Инвестиции (проекты)

Сумма вложений в строительство "Запсибнефтехима" превысила 280 млрд руб

Сумма вложений в строительство Запсибнефтехима превысила 280 млрд руб

21 февраля 2019, 11:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: СИБУР
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Общая сумма участия российских поставщиков в строительстве "Запсибнефтехима" (ЗСНХ) компании "Сибур" превысила 280 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минэкономразвития.

В среду, 20 февраля, состоялся рабочий визит заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова в Тюменскую область, в ходе которого он посетил строительную площадку нефтехимического комбината ЗСНХ компании "Сибур".

Торосов отметил опережающие сроки реализации проекта, а также его итоговую стоимость ниже ранее утвержденного бюджета. Алексей Козлов, член правления, управляющий директор "Сибура" обратил внимание на высокий мультипликативный эффект от реализации проекта ЗСНХ на смежные отрасли, отмечается в сообщении.

"Так, несмотря на то, что проект еще в стадии строительства, общая сумма участия в строительстве ЗСНХ российских поставщиков материалов и оборудования, а также подрядчиков, уже превысила 280 миллиардов рублей", — говорится в сообщении. Это тот импульс платежеспособного спроса, который получила экономика РФ, в том числе в высокотехнологичных отраслях, говорится в сообщении со ссылкой на представителя компании.

По итогам встречи участники подтвердили свое дальнейшее стремление к полному импортозамещению по отдельным маркам производимых полимеров после введения ЗСНХ в эксплуатацию.

Инвестиции в "Запсибнефтехим" заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов. Схема финансирования предполагает инвестиции РФПИ, соинвесторов и банков в 2,9 миллиарда долларов, Внешэкономбанка в 0,4 миллиарда долларов, еще 1,75 миллиарда долларов — средства ФНБ, а также собственные средства "Сибура".

 

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