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Модернизация

В МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья обсудили вопросы создания единых центров управления сетями в рамках реализации стратегии цифровизации

Белгородэнерго, цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030

Белгородэнерго, цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030

Белгородэнерго, цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030

Белгородэнерго, цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030

20 февраля на базе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» прошло рабочее совещание заместителей главных инженеров – начальников центров управления сетями (ЦУС) филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Главной темой мероприятия стало создание в филиалах Общества единых центров управления сетями (ЕЦУС) в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» ГК «Россети».

Участники совещания побывали в Центре управления сетями и оперативно-ситуационном центре Белгородэнерго, где обсудили инструментарий и операционные возможности типового рабочего места диспетчера для ЕЦУС, а также вопросы организации цифровых каналов телемеханики и связи, внедрения программных комплексов «Цифровой РЭС» и «Цифровой электромонтер». Основными темами для обсуждения в контакт-центре и центре обслуживания потребителей филиала стало развитие клиентских сервисов, в том числе – их интерактивной составляющей.

Реформирование системы оперативно-технологического управления (ОТУ) является одним из ключевых проектов Концепции. Проект предусматривает полную автоматизацию и цифровизацию сетевого комплекса «Цифровая трансформация 2030». В рамках реформы ОТУ во всех 20 филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья осуществят переход на одноуровневую модель управления энергообъектами и создадут единые центры управления сетями. Аналогичные центры планируется создать и в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Цифровые каналы связи и современные информационные системы новых ЕЦУС позволят диспетчерскому персоналу в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов 0,4-110 кВ, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

По словам заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Центра» Ярослава Юрикова, полная автоматизация процессов позволит значительно улучшить наблюдаемость сетевых объектов, повысить оперативность информационного взаимодействия с бригадами, сократить время ликвидации аварийных отключений. В целом же реформирование системы оперативно-технологического управления будет способствовать повышению надежности работы электросетевого комплекса, а значит, улучшению качества жизни населения регионов Центра и Приволжья.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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