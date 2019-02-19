В МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья обсудили вопросы создания единых центров управления сетями в рамках реализации стратегии цифровизации

20 февраля на базе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» прошло рабочее совещание заместителей главных инженеров – начальников центров управления сетями (ЦУС) филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Главной темой мероприятия стало создание в филиалах Общества единых центров управления сетями (ЕЦУС) в рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» ГК «Россети».

Участники совещания побывали в Центре управления сетями и оперативно-ситуационном центре Белгородэнерго, где обсудили инструментарий и операционные возможности типового рабочего места диспетчера для ЕЦУС, а также вопросы организации цифровых каналов телемеханики и связи, внедрения программных комплексов «Цифровой РЭС» и «Цифровой электромонтер». Основными темами для обсуждения в контакт-центре и центре обслуживания потребителей филиала стало развитие клиентских сервисов, в том числе – их интерактивной составляющей.

Реформирование системы оперативно-технологического управления (ОТУ) является одним из ключевых проектов Концепции. Проект предусматривает полную автоматизацию и цифровизацию сетевого комплекса «Цифровая трансформация 2030». В рамках реформы ОТУ во всех 20 филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья осуществят переход на одноуровневую модель управления энергообъектами и создадут единые центры управления сетями. Аналогичные центры планируется создать и в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Цифровые каналы связи и современные информационные системы новых ЕЦУС позволят диспетчерскому персоналу в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов 0,4-110 кВ, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

По словам заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Центра» Ярослава Юрикова, полная автоматизация процессов позволит значительно улучшить наблюдаемость сетевых объектов, повысить оперативность информационного взаимодействия с бригадами, сократить время ликвидации аварийных отключений. В целом же реформирование системы оперативно-технологического управления будет способствовать повышению надежности работы электросетевого комплекса, а значит, улучшению качества жизни населения регионов Центра и Приволжья.