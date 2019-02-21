В ТОСЭР "Озерск" появились первые резиденты

20 февраля 2019 года были подписаны два соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Озерск» (создана постановлением Правительства РФ от 06.02.2018 №113).

Первыми резидентами в рамках статуса ТОСЭР стали ООО «Озерская трубная компания СТИ» и ООО «ЦветМетСервис». Подписи под документами поставили генеральный директор АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов, директор ООО «Озерская трубная компания СТИ» Денис Желтов и учредитель ООО «ЦветМетСервис» Николай Пинаев. В процедуре подписания соглашения также приняли участие глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Соглашениями установлено, что резиденты будут вести на площадках ТОСЭР виды деятельности в соответствии с представленными бизнес-планами. Кроме того, оговорен объем планируемых инвестиций, в том числе, капитальные вложения.

В частности, ООО «Озерская трубная компания СТИ» будет реализован проект полимерных труб и термоусаживаемых изделий. Общий объем инвестиций – 23 млн рублей. Планируется создать 29 новых рабочих мест. Проект предполагает выпуск нового продукта на российском рынке, чьи технологические характеристики превосходят существующие отечественные аналоги. Благодаря их применению трубная продукция увеличит срок своей эксплуатации, а также приобретет свойства, способствующие упрощению транспортировки и хранения.

Проект ООО «ЦветМетСервис» по производству цветных металлов и сплавов с общим объемом инвестиций 84 млн рублей позволит создать 57 новых рабочих мест для жителей города. Среди основных направлений проекта – создание современного, экологически безопасного производственного комплекса по переработке вторичного свинца, с получением марочного свинца и свинцовых сплавов.

«Мы работаем индивидуально с каждым инвестором, проявившим интерес к нашим производственным площадкам», - рассказал глава округа Евгений Щербаков. - В настоящий момент ведем переговоры и с другими потенциальными резидентами. У Озерска много конкурентных преимуществ, которые будут востребованы. В ближайшее время оба предприятия будут включены в реестр резидентов ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли и получат возможность начать подготовительную работу на промышленных площадках».

«Для нас важно, чтобы в моногородах открывались новые производства, создавались рабочие места. С этой целью мы так долго добивались статуса ТОСЭР для наших закрытых городов (Снежинска и Озерска) – в силу их специфики были у нас определенные сложности. Планируем в этих территориях открывать инновационные производства – база для этого, в том числе, интеллектуальная, есть», – так прокомментировал событие глава региона Борис Дубровский.

Для справки:

Активная работа по созданию территорий опережающего развития в городах атомной промышленности ведется Госкорпорацией «Росатом» совместно с субъектами РФ и муниципальными образованиями с 2014 года. Создание таких территорий было начато по поручению Президента РФ. Статус ТОСЭР был получен муниципалитетом Озерска благодаря поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и Госкорпорации «Росатом». Этот статус предполагает появление новых рабочих мест для жителей города, развитие новых бизнесов, а также создание условий для притока инвестиций.

Пресс-служба АО «Атом-ТОР»