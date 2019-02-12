Знакомство Компании "Атлас" с Калужским Кабельным заводом

15.02.2019 г. состоялся выезд сотрудников Электротехнической Компании «Атлас» на ООО «Калужский Кабельный завод», ведущий свою деятельность с 1993 г. В настоящее время ключевой целью завода является обеспечение различных отраслей промышленности продукцией широкого ассортимента от проводов установочных (ПуВ, ПуГВ) до кабелей силовых бронированных (ВБШв, АВБШв, ВБШвнг(А)) - отвечающей самым высоким требованиям качества и надежности.

Во время посещения завода, руководитель предприятия Тарасенко А.В. ознакомил сотрудников ООО «Атлас» со всеми производственными процессами, выполняемыми на современном оборудовании - от волочения до упаковки готовой продукции. Рассказал о перспективах развития «Калужского Кабельного Завода», показал новые производственные мощности, где в данный момент осуществляется монтаж и наладка оборудования, которое позволит увеличить ассортимент и объемы выпускаемой продукции.

Также была проведена рабочая встреча, во время которой директор Кононов Г.П., заместитель начальника производства Игнатьев С.Н., главный инженер-технолог Полякова Т.В., начальник ОКСС Соловьева А.В., начальник коммерческого отдела Горланова С.В. и заместитель начальника коммерческого отдела Михайлов А.Б.в дружеской, партнерской обстановке рассказали сотрудникам ООО «Атлас» о преимуществах продукции «Калужского Кабельного Завода» перед аналогичными изделиями других производителей, влиянии на качество используемых при производстве материалов, актуальных проблемах контрафакта и фальсификата на рынке кабельно-проводниковой продукции в России в настоящее время.

Отдельно была рассмотрена проблема связанная с подделками продукции ККЗ, дискредитирующими имя завода. Кроме того, в процессе обсуждения были рассмотрены вопросы направленные на развитие дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между ООО «Атлас» и ООО «Калужский кабельный завод» и направленные на продвижение высококачественной продукции завода на электротехническом рынке России.