"Инвестэнерго-2019" – место встречи производителей и закупщиков в сфере электроэнергетики

Георгий Кутовой Дмитрий Пигарев Илья Девиченский Ольга Старшинова

20 февраля в отеле InterContinental на Тверской прошла ежегодная конференция «Инвестэнерго-2019». В мероприятии приняли участие представители компаний «Россети», «Холдинг Кабельный Альянс», «Подольсккабель», «РусГидро», «РОСАТОМ», «МОЭСК», «АТОМЭНЕРГОСБЫТ» и ряда других. Поддержку конференции оказали Минпромторг России, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Рейтинговый центр поставщиков ТЭК, Газпромбанк и «Самарский завод электромонтажных изделий». Участники обсудили вопросы модернизации и конкурентоспособности отрасли, а также инвестиции в российскую энергетику и финансирование новых проектов. Мероприятие посетила корреспондент портала RusCable.Ru.

Модератор встречи Александр Губарев, директор департамента аудита Deloitte, отметил, что данное мероприятие является хорошей возможностью пообщаться с коллегами, найти новых деловых партнеров и понять, какие проблемы и вызовы стоят перед отраслью сегодня.

Георгий Кутовой, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, выступил с докладом «Модернизация электроэнергетики». Георгий Петрович рассказал, сможет ли энергетика, охватывающая все сферы общества, выступить движущей силой развития экономики. Георгий Кутовой отметил, что энергетика готова к тому, чтобы обеспечить экономическое развитие страны, но существует ряд проблем, которые необходимо решить. В частности, это большой – 60 ГВт – объем мощности, выведенной в ремонт, рост тарифов и отсутствие улучшений в структуре энергетики с 1990-х годов. «Вместо того, чтобы демонтировать часть генерирующих предприятий, которые по балансам не являются необходимыми, мы их ремонтируем и включаем в стоимость обеспечения постоянных затрат. Это является основной ошибкой ДПМ-1, ведь все эти неэффективные предприятия продолжают финансироваться. Поэтому сейчас необходимо провести модернизацию старых предприятий, чтобы сделать их конкурентоспособными и прибыльными», – считает Георгий Петрович.

Важным шагом он назвал и уход от перекрестного субсидирования и введение дифференцированных тарифов на электроэнергию. «Надо взимать плату с потребителя несмотря ни на что. Крым, Дальний Восток и Северный Кавказ перешли на постоянную составляющую тарифа, которая как надбавка на оптовом рынке перечисляется этим субъектам РФ. То есть, энергетики получают свое возмещение, но за счет промышленности, для развития которой это является сдерживающим фактором. Считаю, что при отказе от существующей схемы можно сэкономить в целом по стране 1 трлн рублей в год. Необходимо концентрировать средства в фонде инвестиционного развития энергоэффективности и сделать доступ к этому фонду открытым для заявителей, которые доказывают, что эти деньги будут использованы наиболее эффективно. Институт системных исследований в Иркутске провел исследования на примере Иркутской области и показал, что оптимизация работы и правильное ценообразование в рамках своего региона позволят сэкономить 30% на электроэнергии, причем не задевая интересы энергетиков», – сказал докладчик.

Дмитрий Пигарев, директор Центра экономического прогнозирования «Газпромбанк», выступил с докладом «Инвестиции в российскую электроэнергетику», в котором подчеркнул, что ТЭК входит в десятку отраслей с наибольшим вкладом в ВВП России: его доля составляет 23%. Он отметил, что валовая прибыль растет немного быстрее, чем выручка, что говорит о повышении рентабельности отрасли и улучшения ее показателей. Дмитрий Александрович рассказал, что в 2017 году инвестиции в отрасль составили 684 млрд рублей - 6% от всех инвестиций в экономике страны. При этом 42% было направлено на сетевой комплекс, 19% и 17% - на тепловую и атомную генерацию и всего 2% - на развитие ВИЭ-генерации, в то время как общемировая тенденция отличается от российской: инвестиции в «зеленую» энергетику за рубежом составляют около 40% всех энергоинвестиций. Докладчик отметил, что ожидаемый темп прироста инвестиций в российскую электроэнергетику в 2018–2022 годах составит 6,5%.

В заключение своего доклада Дмитрий Пигарев рассказал об утвержденных программах для привлечения инвестиций. Среди них модернизация инфраструктуры теплоснабжения (2,5 трлн рублей) и тепловых электростанций (1,4 трлн рублей), цифровизация (1,3 трлн рублей), развитие возобновляемой энергетики (720 млрд рублей) и строительство электростанций в потенциально энергодефицитных зонах (140 млрд рублей). Эти программы будут привлекать инвестиции в энергетику в ближайшие пять лет.

Илья Девиченский, руководитель Дирекции энергетики Департамента проектного и структурного финансирования «Газпромбанк», выступил с докладом «Финансирование инвестиционных проектов в энергетике». Илья Юрьевич рассказал, что в последние несколько лет большая часть мировых инвестиций в энергетическую отрасль направлены на строительство источников возобновляемой энергии, таких как ветровые турбины и солнечные панели, и Россия существенно отстает в этом вопросе. «Значительная часть мировых инвестиций в энергетике идет на строительство ветровых турбин и солнечных панелей, в то время как в России финансируется традиционная тепловая энергетика. В глобальном соотношении все мировое машиностроение плавно перестраивается на сферу «зеленой» энергетики. Мы можем и дальше тратить большие деньги на поддержку строительства турбин, котлов и прочего, но что будет через 15 лет? Насколько они понадобятся миру?», – сказал Илья Девиченский. Также спикер рассказал о проектах, которые «Газпромбанк» реализует в энергетике, финансируя профильные сегменты. Среди прочих инвестиционных проектов «Газпромбанка» он отметил проекты в сфере ЖКХ, водоснабжения и мусоросжигательных заводов.

Александр Губарев, директор департамента аудита Deloitte, рассказал участникам и гостям конференции о текущем состоянии и перспективах развития основных фондов электроэнергетического сектора. «Сейчас в мире наметилась тенденция, в рамках которой малой генерации отводится роль одного из важнейших элементов энергетики будущего. В перспективе она будет включать в себя не только генерирующие объекты небольшой мощности, но и накопители энергии, интеллектуальные сети, энергоэффективные технологии и электромобили», - сказал Александр Сергеевич. По словам докладчика, в будущем ВИЭ-генерация станет самым дешевым источником энергии и будет обеспечивать большую часть энергозапросов мировой экономики.

Подводя итог своему выступлению, Александр Губарев выделил две основных проблемы российской энергетики: износ оборудования и отсутствие распределенной генерации. «Эти особенности необходимо учитывать при построении нашей будущей стратегии, Для России инвестиции в альтернативную энергетику актуальны, но не являются приоритетной задачей. Сейчас энергохозяйство нашей страны нуждается в первую очередь в инвестиционной поддержке и частичной реконструкции», - добавил спикер.

Олег Коновалов, заместитель начальника производственно-технического департамента АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», выступил с докладом «Проблемы и решения по модернизации электросетевого комплекса РФ». Он отметил, что сейчас главная проблема ЕЭС России – износ генерирующего оборудования. Государство эту проблему активно решает: утверждена новая программа ДПМ на модернизацию, 25 января 2019 года принято постановление правительства РФ «О проведении конкурентных отборов проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций.

Олег Анатольевич затронул и проблемы электросетевого комплекса, назвав одной из главных проблем распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже бессистемное строительство «под потребителя», следствием которого является децентрализация нагрузок. Также он отметил, что уровень технологических и экономических потерь в распередсетях 0,4 кВ составляет 25-30%, и территориальные сетевые организации тратят значительные финансовые ресурсы на покрытие этих потерь. По экспертной оценке, объем затраченных «на потери» средств соизмерим с годовой выручкой компании «РусГидро». Спикер предложил пути модернизации распределительных сетей, куда входит разработка системы построения распределительной сети 0,4-35 кВ на иной элементной базе электротехнического оборудования.



Результатом модернизации, по мнению докладчика, станут возможность присоединения новых потребителей, увеличение пропускной способности сети за счет переноса ближе к потребителю пунктов трансформации электроэнергии, развитие сети в любом направлении без ограничения передаваемой мощности, повышение надежности элементов линии и всей системы в целом, благодаря чему снизится уровень риска аварийных отключений и технологических нарушений, а также затраты на строительство и реконструкцию распределительных сетей. Среди прочего Олег Коновалов выделил готовность энергетики к внедрению таких технологий, как интеллектуальные сети, компонентами которых являются интеллектуальные счетчики, технологии блокчейна и смарт-контрактов, «зеленая» генерация и новое силовое оборудование. При системном подходе к модернизации возможно уменьшение потерь и себестоимости кВт·ч электроэнергии, создание условий для успешного обновления производственных фондов, а также снижение барьеров входа на рынки для производителей и разработчиков. Говоря о потенциале «Института «ЭНЕРГОПРОЕКТ», Олег Коновалов отметил: «Институт поддерживает в актуальном состоянии модель ЕЭС России, включающую в себя более 10 тысяч узлов, которые необходимы для разработки схем и программ развития как ЕЭС в целом, так и региональных энергосистем. Добавлю, что у нас есть уникальные базы данных по объектам энергетики, опыт разработки нормативных документов и навык комплексного проектирования».

Ольга Старшинова, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «Ротек», выступила с докладом «Возможности отечественного энергетического машиностроения: конкурентоспособность, импортозамещение и локализация, перспективы развития». Она поздравила всех присутствующих с подписанием постановления Правительства РФ о масштабной модернизации тепловых электростанций, программа которой известна как ДПМ-2. «Программа ДПМ-2 обладает уникальным синергетическим эффектом, особенно в свете современной геополитики. Этот вектор объединит металлургов, машиностроителей, генерацию, а также поднимет социальную сферу и уровень благосостояния россиян. Программа ДМП-2 необходима для экономики страны и успешного развития будущего в целом», – сказала Ольга Викторовна. Она подчеркнула, что отечественный производитель энергооборудования справится с требуемым объемом нагрузки несмотря на то, что в ДМП-1 приоритет был отдан производству газовых турбин по европейским технологиям: на тот момент российская промышленность не была готова ответить на вызовы генерации и поставить оборудование, отвечающее современным трендам. «До ДПМ-2 промышленность трудилась над модернизацией оборудования, созданного еще в СССР, и выработала ряд трендов, которые будут востребованы в новой программе. Сейчас есть множество готовых инновационных решений и разработок, касающихся восстановления паркового ресурса и увеличения мощности, тепловой нагрузки и КПД оборудования», – подчеркнула Ольга Викторовна.

Существующий парк оборудования предприятий энергетического машиностроения технологически и морально устарел, уровень износа основных фондов превышает 60%. Решением этой проблемы могут стать НИОКРы, субсидируемые государством, и машиностроители готовы сотрудничать с научными учреждениями и разрабатывать новые стратегии. Безусловно, российские производители по-прежнему остаются технологически зависимы от поставок импортных технологий и станочного оборудования, потому что в свое время потеряли темпы развития. Существующая программа импортозамещения способствует поддержке отечественного производителя и помогает преодолеть эту зависимость от иностранного рынка.



Более того, промышленные кооперации тоже поспособствуют решению этой проблемы. Производители смогут проводить реинжиниринг зарубежного оборудования и благодаря этому совершенствовать свои технологии. Отдельные разработки энергомашиностроителей пока не находят применения ввиду неконкурентоспособности потребительских качеств оборудования с зарубежными аналогами. Размещение заказов у тех российских производителей, которые стремятся к достижению более высоких КПД и технических показателей, использование инновационного потенциала и применение механизмов государственного и частного партнерства способствуют повышению конкурентоспособности отечественного производителя. Создание инжиниринговых центов энергетического машиностроения при поддержке государства и бизнеса также направлено на решение проблемы импортозамещения. Еще одним важным шагом на этом пути может стать корректировка ввозных пошлин на технику и оборудование энергомашиностроения, аналоги которых производятся в России. В заключение своего доклада Ольга Викторовна сказала, что у реализации ДПМ-2 будет масса сложностей, но, несмотря на них, российские производители смогут с ними справиться.