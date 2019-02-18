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Модернизация

Кирилл Юткин проверил эффективность работы одного из филиалов "Янтарьэнерго"

Янтарьэнерго, Цифровой РЭС, цифровизация

21 февраля генеральный директор «Янтарьэнерго» Кирилл Юткин посетил филиал «Западные электрические сети» с целью проверки эффективности функционирования электросетевого комплекса Калининградской области.

Подобные проверки проводятся регулярно вне зависимости от метеорологической ситуации, наблюдаемой в регионе, и направлены на повышение надежности и качества электроснабжения.

Сегодня филиал «Западные электрические сети» обслуживает территорию более 7 000 кв. км. В ведении подразделения находятся 36 высоковольтных подстанций, 8 районов электрических сетей, в том числе первый в регионе цифровой РЭС – Мамоновский.

Проект «Цифровой РЭС» введен в промышленную эксплуатацию в 2018 году. На данный момент завершается реализация его третьего этапа – внедрение комплексной системы управления. «Цифровой РЭС» уже показал свою эффективность в двух округах области – Мамоновском и Багратионовском. С внедрением инновационных технологий все переключения во время аварийных ситуаций происходят автоматически. Время восстановления электроснабжения значительно сократилось: с 5,5 часа до часа. А время локализации технологического нарушения - с полутора часов до одной минуты. После установки 12 тысяч интеллектуальных приборов учета потери электроэнергии снизились в три раза.

Сегодня «Янтарьэнерго» продолжает тиражировать успешный опыт Мамоновского РЭС на всей территории Калининградской области. Таким образом, после завершения масштабирования проекта вся сеть региона будет работать с такими же показателями подлинности, как «Цифровой РЭС».

 

Компания: АО "Янтарьэнерго"

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