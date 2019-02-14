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Мероприятия

Коллектив ЗАО "ЗЭТО" поздравляет с Днем защитника Отечества

Коллектив ЗАО ЗЭТО поздравляет с Днем защитника Отечества

22 февраля 2019, 13:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Отвага, мужество и стойкость доблестных защитников не раз спасали Россию в самые тяжелые времена. Мы по праву гордимся нашими героическими воинами, освободившими мир от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и теми, кто сегодня стоит на страже интересов нашего государства, проявляя патриотизм, силу духа и самоотверженность.

Пусть и в дальнейшем связь времён и поколений остаётся неразрывной, укрепляя духовные основы нашего общества. А  такие святые понятия как честь, любовь к Родине и верность воинскому долгу служат нравственным ориентиром для всех защитников великой России!

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Отечества

С уважением,
коллектив ЗАО «ЗЭТО»

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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