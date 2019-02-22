РЖД готовы электрифицировать железную дорогу Псков - Новгород при росте грузопотока

Участок железной дороги между Псковом и Великим Новгородом может быть электрифицирован при условии, что на нем существенно возрастет объем грузовых, пассажирских и пригородных перевозок. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов на церемонии запуска первого рейса скоростного поезда "Ласточка" по маршруту Псков - Великий Новгород - Петрозаводск.

В Псковской области нет ни одного километра электрифицированных железных дорог, для обеспечения работы "Ласточки" совместно с РЖД была разработана специальная схема. Состав присоединяют к тепловозу, с помощью которого "Ласточка" из Пскова доходит до электрифицированных участков других регионов. Там поезд переключается на электроэнергию и продолжает движение.

"С учетом развития железных дорог, роста грузовых потоков будет рассматриваться вопрос об электрификации. <...> Этот вопрос всегда спорный, потому что здесь экономика стоит впереди для того, чтобы мы нашли оптимальный баланс, что нам выгоднее: использовать схему с тепловозом либо вкладывать миллиарды рублей для того, чтобы два поезда в день ходили под контактным проводом. Все-таки электрификация экономически работает в комплексе: если есть и пассажирское движение, и грузовое, и пригородное, тогда электрифицированные участки дают максимальную отдачу", - сказал Пегов, отвечая на вопрос журналистов о том, намерена ли компания электрифицировать участок железной дороги от Пскова до Великого Новгорода.

По словам Пегова, при запуске новых межрегиональных маршрутов РЖД проводит модернизацию инфраструктуры.

"При запуске нового поезда определенные затраты уходят в инфраструктуру, например, мы восстановили исторический вокзал на станции Батецкое (в Новгородской области - прим. ТАСС), где у нас проходит много поездов, в том числе сегодня там будет останавливаться два поезда "Ласточка", - отметил заместитель гендиректора РЖД.

22 февраля скоростные поезда "Ласточка" начали курсировать по маршруту Псков - Великий Новгород - Петрозаводск. Первый рейс стартовал в пятницу от псковского железнодорожного вокзала. На церемонии открытия Пегов назвал поезд уникальным, так как он может работать сразу от трех систем питания: от постоянного тока, переменного тока, а также может двигаться с помощью локомотива. По словам Пегова, в пятницу такой тип поезда впервые начал курсировать по территории РФ.

ТАСС