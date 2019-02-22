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Мероприятия

В отеле InterContinental проведена конференция по закупкам в электроэнергетике "ИНВЕСТЭНЕРГО-2019"

В отеле InterContinental проведена конференция по закупкам в электроэнергетике ИНВЕСТЭНЕРГО-2019

22 февраля 2019, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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20 февраля в Москве состоялась ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019). Конференцию открыл легендарный деятель российской электроэнергетики, основатель и руководитель Федеральной энергетической комиссии Георгий Кутовой. В своем выступлении Георгий Петрович рассказал о путях стимулирования модернизации действующих мощностей и создания условий для развития отечественной промышленности.

В мероприятии приняли участие представители компаний:

ПАО «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», ПАО «ТГК-2», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК»,
АО «РОТЕК», АО «Атомстройэкспорт», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Группа «СВЭЛ», ООО «Сименс», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ «Самара», ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «Пензкомпрессормаш», ООО «Барнаульский котельный завод», ПАО «Силовые машины», ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин, ПАО НПО «ЭЛСИБ», ООО «Сарансккабель», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», АО «Корпорация «МСП» и другие участники.

На конференции «ИНВЕСТЭНЕРГО-2019» подвели итоги ежегодного прямого опроса энергетических компаний и обнародовали победителей рейтинга 2019 года.

Победители в номинациях:

  • «Паровые турбины», «Гидротурбины», «Турбогенераторы»: ПАО «Силовые машины»
  • «Газовые турбины»: ООО «ДЖИИ РУС»
  • «Гидрогенераторы», «Высоковольтное оборудование»: ПАО НПО «ЭЛСИБ»
  • «Котельное оборудование»: ОАО «ТКЗ «Красный котельщик»
  • «Реакторы»: АО «Группа «СВЭЛ»
  • «Трансформаторы»: ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»
  • «Трубопроводная арматура»: ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ООО «Барнаульский котельный завод»
  • «Насосно-компрессорное оборудование»: АО «ГМС Ливгидромаш»
  • «Кабельно-проводниковая продукция»: ЗАО «Людиновокабель»
  • «Опоры ЛЭП»: «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

 

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru/rating/

Спонсорами конференции выступили: АО «Газпромбанк», АО «Самарский завод электромонтажных изделий».

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru

 

Neftegaz.ru

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