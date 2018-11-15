Содержание журнала «Вести в электроэнергетике» № 1, 2019 г.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью генерального директора АО «Энергосетьпроект» Ильи Киселёва о стратегическом планировании развития электроэнергетики ... 4

В ГОСДУМЕ РФ

Репортаж с круглого стола в Комитете Государственной Думы РФ по энергетике на тему «Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на развитие энергетики и экономики страны в целом» ... 10

ЗАКОН В ПРОЕКТЕ

1 июля 2020 года вступит в силу закон о лицензировании энергосбытовых компаний. С этого времени осуществлять сбытовую деятельность на оптовом и розничных рынках электроэнергии без лицензии

будет невозможно ... 16

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Интервью председателя Совета директоров завода «Изолятор» Александра Славинского о перспективах расширения международной деятельности предприятия ... 20

ПЕРСПЕКТИВЫ

Интервью председателя Совета директоров АО «Группа компаний ИнЭнерджи» Алексея Кашина об электрохимических технологиях и уникальных индустриальных решениях на их основе ... 28 Энергетические установки с топливными элементами — перспективы практического использования в электроэнергетике ... 36

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровая экономика — это экономика новых скоростей ... 46

СЕТЕВОЙ ВЕКТОР

«МОЭСК — Инжиниринг»: новые эффективные решения к 70-летнему юбилею ... 52 Игорь Маковский: «Мы должны сделать первый цифровой РЭС качественным и современным» ... 56

TАРИФЫ

Социальная справедливость и ступенчатые тарифы на электроэнергию для населения ... 60

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

«Зелёные» сертификаты: история и современность, Ассоциация «НП Совет рынка». Продолжение. Начало в № 6 (98), 2018 ... 64 Общесистемные накопители энергии, Ассоциация «НП Совет рынка» ... 70

ЮБИЛЕЙ