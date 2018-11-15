 
Подписаться на новости
Инновации (разработки)

"Вести в электроэнергетике" № 1, 2019

Вести в электроэнергетике № 1, 2019

22 февраля 2019, 15:45
Рубрика: Инновации
Метки: ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

273 просмотра

Вести в электроэнергетике

Содержание журнала «Вести в электроэнергетике» № 1, 2019 г.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью генерального директора АО «Энергосетьпроект» Ильи Киселёва о стратегическом планировании развития электроэнергетики  ... 4

В ГОСДУМЕ РФ

Репортаж с круглого стола в Комитете Государственной Думы РФ по энергетике на тему «Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на развитие энергетики и экономики страны в целом»  ...  10

ЗАКОН В ПРОЕКТЕ

1 июля 2020 года вступит в силу закон о лицензировании энергосбытовых компаний. С этого времени осуществлять сбытовую деятельность на оптовом и розничных рынках электроэнергии без лицензии
будет невозможно    ... 16

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Интервью председателя Совета директоров завода «Изолятор» Александра Славинского о перспективах расширения международной деятельности предприятия  ...  20

ПЕРСПЕКТИВЫ

Интервью председателя Совета директоров АО «Группа компаний ИнЭнерджи» Алексея Кашина об электрохимических технологиях и уникальных индустриальных решениях на их основе  ...  28

Энергетические установки с топливными элементами — перспективы практического использования в электроэнергетике  ...  36

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровая экономика — это экономика новых скоростей  ...  46

СЕТЕВОЙ ВЕКТОР

«МОЭСК — Инжиниринг»: новые эффективные решения к 70-летнему юбилею  ...  52

Игорь Маковский: «Мы должны сделать первый цифровой РЭС качественным и современным»    ... 56

TАРИФЫ

Социальная справедливость и ступенчатые тарифы на электроэнергию для населения  ...  60

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

«Зелёные» сертификаты: история и современность, Ассоциация «НП Совет рынка». Продолжение. Начало в № 6  (98), 2018    ... 64

Общесистемные накопители энергии, Ассоциация «НП Совет рынка»  ...  70

ЮБИЛЕЙ

Анатолий Васильевич Гловацкий  ...  76

 

Компания: Журнал "Вести в электроэнергетике"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Рынок солнечной энергетики ЕС вырос за год на 36%
Светодиодные панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI – сделано в России!
Гидроксид магния на
СПЕЦКАБЕЛЬ обновил сертификат соответствия на кабели СПЕЦЛАН

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно