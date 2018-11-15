Второй Всероссийский кабельный конгресс
22 февраля 2019, 15:45
Рубрика: Инновации
Метки: ВЕСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Содержание журнала «Вести в электроэнергетике» № 1, 2019 г.
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Интервью генерального директора АО «Энергосетьпроект» Ильи Киселёва о стратегическом планировании развития электроэнергетики ... 4
В ГОСДУМЕ РФ
Репортаж с круглого стола в Комитете Государственной Думы РФ по энергетике на тему «Государственное регулирование цен (тарифов) на электроэнергию и его влияние на развитие энергетики и экономики страны в целом» ... 10
ЗАКОН В ПРОЕКТЕ
1 июля 2020 года вступит в силу закон о лицензировании энергосбытовых компаний. С этого времени осуществлять сбытовую деятельность на оптовом и розничных рынках электроэнергии без лицензии
будет невозможно ... 16
ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ
Интервью председателя Совета директоров завода «Изолятор» Александра Славинского о перспективах расширения международной деятельности предприятия ... 20
ПЕРСПЕКТИВЫ
Интервью председателя Совета директоров АО «Группа компаний ИнЭнерджи» Алексея Кашина об электрохимических технологиях и уникальных индустриальных решениях на их основе ... 28
Энергетические установки с топливными элементами — перспективы практического использования в электроэнергетике ... 36
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Цифровая экономика — это экономика новых скоростей ... 46
СЕТЕВОЙ ВЕКТОР
«МОЭСК — Инжиниринг»: новые эффективные решения к 70-летнему юбилею ... 52
Игорь Маковский: «Мы должны сделать первый цифровой РЭС качественным и современным» ... 56
TАРИФЫ
Социальная справедливость и ступенчатые тарифы на электроэнергию для населения ... 60
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
«Зелёные» сертификаты: история и современность, Ассоциация «НП Совет рынка». Продолжение. Начало в № 6 (98), 2018 ... 64
Общесистемные накопители энергии, Ассоциация «НП Совет рынка» ... 70
ЮБИЛЕЙ
Анатолий Васильевич Гловацкий ... 76