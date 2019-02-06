"АЛЛОТЕЛЕКОМ" приглашает провести переговоры на выставке CABEX 2019

Выставка CABEX для компании "АЛЛОТЕЛЕКОМ" является традиционной и обязательной площадкой для посещения. В рамках выставки CABEX-2019 "АЛЛОТЕЛЕКОМ" запланировала серию переговоров с поставщиками и потребителями телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции и приглашает заинтересованные в сотрудничестве компании забронировать время для проведения переговоров и обсуждения перспектив возможного сотрудничества.

Компания "АЛЛОТЕЛЕКОМ" уже более десяти лет реализует широкий ассортимент телекоммуникационного оборудование на территории России и стран СНГ. Будучи частью международного телекоммуникационного холдинга, компания предлагает своим клиентам только ту продукцию, которую используют собственные провайдеры и операторы связи. Ассортимент продукции постоянно расширяется. "АЛЛОТЕЛЕКОМ" является поставщиком оборудования для ведущих компаний и провайдеров в числе которых: ПАО «Ростелеком», Nline, ILSINTECH, ЗАО «Электропровод», ООО «МАГИСТРАЛЬСВЯЗЬ», АО «АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ», ПАО "МТС", ООО «ТД «МКЗ».

Забронировать время для переговоров можно по e-mail: d.solop@allo-tele.com