 
Подписаться на новости
Новости портала

"Cabex 2019: новые участники, новые возможности": интервью с Юлией Малининой

анонс интервью в 114 выпуске RusCable Insider Digest

анонс интервью в 114 выпуске RusCable Insider Digest

В преддверии 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019 исполнительный директор ООО «РусКабель» и куратор проекта «RusCable Insider Digest» Евгения Гусева поговорила с директором экспозиции Юлией Малининой об организации и программе самого главного мероприятия для кабельного рынка России. Новые участники, расширение экспозиции, обширная деловая программа в формате Второго всероссийского кабельного конгресса – ответы на главные вопросы посетителя Cabex-2019 вы узнаете в новом интервью: «Новые участники, новые возможности».

Не забудьте пройти голосование среди пользователей портала RusCable.Ru, которое проводится в рамках конкурса PR-Challenge. Представители пресс-служб и отделов маркетинга будут оценены на предмет самого активного освещения процесса подготовки компании к Cabex. Конкурс проводится уже во второй раз и добавляет мотивации и азарта. Как результат – больше гостей и потенциальных клиентов компаний-участниц.

В последний день выставки — 21 марта — по итогам конкурса будут выбраны 10 самых активных участников. Среди них, путем голосования среди представителей нашего Форума, а также по оценке организаторов самой выставки, мы определим лучших.

Участники, не забывайте отмечать хештегом #Cabex2019 ваши посты в соцсетях и отправлять на почты mail@ruscable.ru и Zhanna.Makarenkova@mvk.ru ссылки на опубликованными вами материалы.

Подготовка портала RusCable.Ru к выставке Cabex идет полным ходом. Вас ждут еще очень много интересных и горячих материалов, статей, видео и фотографий. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех основных событий в промышленности!

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
RusCable Insider Digest № 114 — готовимся к главной отраслевой выставке
Портал RusCable.Ru и весь коллектив медиахолдинга
ГК
Эта новость часть сюжета Cabex 2019
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно