"Cabex 2019: новые участники, новые возможности": интервью с Юлией Малининой

анонс интервью в 114 выпуске RusCable Insider Digest

В преддверии 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019 исполнительный директор ООО «РусКабель» и куратор проекта «RusCable Insider Digest» Евгения Гусева поговорила с директором экспозиции Юлией Малининой об организации и программе самого главного мероприятия для кабельного рынка России. Новые участники, расширение экспозиции, обширная деловая программа в формате Второго всероссийского кабельного конгресса – ответы на главные вопросы посетителя Cabex-2019 вы узнаете в новом интервью: «Новые участники, новые возможности».

Не забудьте пройти голосование среди пользователей портала RusCable.Ru, которое проводится в рамках конкурса PR-Challenge. Представители пресс-служб и отделов маркетинга будут оценены на предмет самого активного освещения процесса подготовки компании к Cabex. Конкурс проводится уже во второй раз и добавляет мотивации и азарта. Как результат – больше гостей и потенциальных клиентов компаний-участниц.



В последний день выставки — 21 марта — по итогам конкурса будут выбраны 10 самых активных участников. Среди них, путем голосования среди представителей нашего Форума, а также по оценке организаторов самой выставки, мы определим лучших.



Участники, не забывайте отмечать хештегом #Cabex2019 ваши посты в соцсетях и отправлять на почты mail@ruscable.ru и Zhanna.Makarenkova@mvk.ru ссылки на опубликованными вами материалы.

Подготовка портала RusCable.Ru к выставке Cabex идет полным ходом. Вас ждут еще очень много интересных и горячих материалов, статей, видео и фотографий. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех основных событий в промышленности!