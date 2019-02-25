Энергетики-метрологи определили задачи на текущий год

В Саратове состоялось ставшее традиционным ежегодное совещание «Метрологическое обеспечение в электросетевом комплексе, состояние качества электрической энергии и организация работы системы качества электрической энергии».

В десятый раз на площадке ПАО «МРСК Волги» собрались специалисты метрологических служб группы компаний «Россети», ГУП РК «Крымэнерго», руководитель органа по сертификации ООО НТЦ «Энергоконсалтинг», а также разработчики и производители измерительной аппаратуры и средств измерений (ООО «НПП «Энерготехника» г. Пенза, ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары, ЗАО «Алгоритм» г. С. Петербург).

Главный метролог «МРСК Волги» Сергей Каргин подвёл итоги работы системы метрологии и контроля качества электроэнергии, осветил актуальные проблемы развития прикладной метрологии, вопросы обеспечения качества электрической энергии. Метрологи межрегиональной сетевой компании Волги во многом способствовали развитию метрологической службы группы «Россети». На основе их наработок созданы многие документы холдинга.

«Созданный нами уникальный коллектив высококлассных специалистов - это хорошо отрегулированная система, которая позволяет комфортно работать в современном энергетическом мире, стабильно показывать хорошие результаты, своевременно и адекватно реагировать на вновь возникающие задачи», - подчеркнул Сергей Каргин.

Участники совещания отметили, что одна из приоритетных задач, стоящих перед метрологическими службами, - активное участие в реализации программы построения «цифровой электрической сети» на территории России.

Важной задачей является выполнение требований вновь принятого Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части метрологического обеспечения счётчиков электроэнергии, передаваемых на обслуживание сетевым организациям потребителями, физическими и юридическими лицами.

Также энергетикам-метрологам предстоит подготовка подтверждения технической компетентности аккредитованного лица в области единства измерений на право поверки средств измерений и метрологических служб в Системе калибровки СИ группы компаний «Россети».

Выработанные на совещании в Саратове решения позволят усовершенствовать систему метрологического обеспечения группы компаний «Россети» и продолжить развитие системы управления качеством электрической энергии в распределительных сетях.