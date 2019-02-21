Испания и Марокко договорились о строительстве третьего трансграничного соединения

В ходе официального визита короля Испании в Марокко между правительствами двух стран 14 февраля 2019 г. подписан Меморандум о взаимопонимании (Memorando de Entendimiento / Memorandum of Understanding) по проекту строительства третьего трансграничного соединения между энергосистемами стран.

В соответствии с меморандумом испанский системный оператор REE и марокканское государственное Национальное управление электроэнергетики и водоснабжения (L'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable, ONEE), ответственное, в том числе, за управление режимами работы энергосистемы страны, проведут по проекту совместное исследование и анализ условий его реализации.

Новое кабельное соединение также как и два действующих будет построено на напряжении 400 кВ переменного тока и пропускной способностью 700 МВт. Запланированные инвестиции в проект оцениваются примерно в € 150 млн и будут разделены пополам между REE и ONEE.

Ввод в эксплуатацию нового соединения должен состояться до 2026 г. Его строительство рассматривается как один из этапов испанской правительственной программы «энергетического перехода», в рамках которой планируется отказаться от использования угольного топлива и ускорить интеграцию в энергосистему ВИЭгенерации. В частности, поставки электроэнергии из стран Северной Африки (главным образом, от фотоэлектрических СЭС), как ожидается, постепенно приведут к снижению цен на испанском энергорынке.

Официальныйсайт REE