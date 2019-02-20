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Персоны

Константин Носков возглавил совет директоров АО "ИТМО Хайпарк"

Константин Носков возглавил совет директоров АО ИТМО Хайпарк

25 февраля 2019, 09:30
Рубрика: Персоны
Метки: КОНСТАНТИН НОСКОВ
Отрасль: ИТМО Хайпарк 

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков избран председателем совета директоров АО «ИТМО Хайпарк» – нового научного, образовательного и инновационного центра на юге Санкт-Петербурга. Избрание прошло на первом в этом году заседании совета директоров компании.

В ходе заседания его участники также утвердили план работы и стратегию развития проекта. В частности, в течение 2019 года планируется создать совет резидентов инновационного центра. Структура позволит будущим проектам, которые разместятся на территории ИТМО Хайпарка, определять приоритеты развития инноцентра, в том числе Центра прогрессивных производств, бизнес-инкубатора и Национального центра урбанистики.

«ИТМО Хайпарк» – совместный проект правительства России, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник “Южный”» и Университета ИТМО. Инноцентр будет построен на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и специализироваться на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта, киберфизических систем, фотоники, квантовых технологий и урбанистики. Планируется, что к 2027 году в иннограде будет создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий, а обучение в нем будут проходить 3,6 тыс. человек.

Компания: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

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