"МРСК Сибири" вложит в развитие электросетей в Бурятии в 2019 году около 200 млн рублей

"МРСК Сибири" планирует инвестировать в развитие электросетей в Бурятии до 200 млн рублей в 2019 году, что позволит улучшить качество управления сетями и их эксплуатации. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.

"Мы сейчас в Бурятии поэтапно, на аукционах, занимаемся выкупом сетей. Потратили уже около 300 млн рублей. И еще готовы потратить 150-200 млн рублей примерно до лета [2019 года]. Мы выкупим [электросетевые комплексы] практически всех муниципальных районов Республики Бурятия", - сообщил Иванов.

В пресс-службе "Бурятэнерго" (филиал "МРСК Сибири") уточнили, что консолидация электросетевого комплекса Бурятии началась в 2017 году в соответствии с указом президента РФ и Стратегией развития электросетевого комплекса России.

"В 2017 году были совершены сделки по покупке электросетевых активов в Кижингинском, Хоринском районах, также это город Бабушкин в Кабанском районе, - уточнили в пресс-службе. - В 2018 году в соответствии с инвестиционными обязательствами там выполнены реконструкции воздушных и кабельных линий, установлены приборы учета электроэнергии: эти мероприятия обеспечат повышение надежности электроснабжения районов, снижение уровня потерь электроэнергии, повысят уровень управляемости сетей". В 2018 году были выкуплены электросетевые активы еще 11 муниципальных образований Бурятии, в том числе Северо-Байкальского района."

В компании отметили, что в связи с высоким процентом изношенности муниципальных районов Бурятии "в 2019 году продолжаются мероприятия по консолидации: "Бурятэнерго" примет участие в конкурсных процедурах по выкупу электросетевых активов Заиграевского, Муйского, Кяхтинского, Еравнинского, Мухоршибирского, Иволгинского районов, поселка городского типа Таксимо, Северомуйска и города Северобайкальск".

В пресс-службе добавили, что в целом объем инвестиционной программы "Бурятэнерго" составляет 1,4 млрд рублей ежегодно.

Самая тяжелая ситуация по износу электросетей, по словам Иванова, сложилась в Северобайкальске.

"Там, в Северобайкальске, очень критическая ситуация". На данный момент сети населенного пункта находятся в аренде филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", - сказали в компании. "Износ сетей и оборудования составляет порядка 60-70%. Необходима замена большей части электроопор - в настоящее время они деревянные, в техобслуживании нуждаются трансформаторные подстанции", - уточнили в пресс-службе "Бурятэнерго".

ТАСС