На Нововоронежской АЭС-2 успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №2

На Нововоронежской АЭС-2 в рамках реализации программы физического пуска инновационного энергоблока №2 завершена загрузка топлива в активную зону реактора ВВЭР-1200. Персонал атомной станции выполнил все работы в соответствии с выданной Ростехнадзором лицензией на эксплуатацию ядерной установки.

24 февраля в 13:18 загрузка активной зоны реактора ядерным топливом была полностью завершена.

«Мы были уверены в успешном завершении загрузки ядерного топлива в активную зону реактора, потому что у нас уже был опыт по проведению этих процедур на первом энергоблоке ВВЭР-1200. Предварительно мы отработали операции по загрузке с помощью имитаторов тепловыделяющих сборок», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Все дальнейшие шаги будут связаны с получением разрешения Ростехнадзора на последующие этапы физического пуска: сборку реактора, включение главных циркуляционных насосов для перевода реакторной установки в горячее состояние и выполнение комплекса испытаний на минимально-контролируемом уровне мощности (МКУ). Это станет завершением физпуска и переходом к этапу энергопуска.

Справка:

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом», Управление коммуникаций компании АСЭ