На очередном заседании Совета директоров РусГидро

19 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2018 год.

В 2018 году ПАО «РусГидро» реализовало 29 непрофильных активов в том числе: проданы 17 объектов, безвозмездно передано 5 объектов, ликвидировано 7. Сокращение затрат на содержание непрофильных активов – 69 млн рублей в год. Компания нацелена на эффективное распоряжение активами и в полном объеме выполняет требования распоряжений и директив Правительства Российской Федерации, регламентирующих процесс распоряжения непрофильными активами и оптимизации их структуры.

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Совет директоров одобрил безвозмездную передачу следующих непрофильных объектов ПАО «РусГидро», не задействованных в производстве электроэнергии:

гидрометеорологическая сеть в Хабаровском крае – ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

мост через отводящий канал к селению Гимры Республики Дагестан – администрации муниципального образования «село Гимры» Унцукульского района Республики Дагестан;

гидротехническое сооружение – перепад № 1 с плотиной в Ставропольском крае – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

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Совет директоров одобрил заключение договора о внесении вклада в имущество АО «Малые ГЭС Алтая» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества. Данная процедура осуществляется в рамках мероприятий по ликвидации АО «Малые ГЭС Алтая». Проект малой ГЭС «Чибит», для реализации которого было создано АО «Малые ГЭС Алтая», исключен из инвестиционной программы Общества в 2012 году.

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Совет директоров принял корпоративные решения по деятельности органов управления Компании, имеющих важное значение для дальнейшего совершенствования качества корпоративного управления РусГидро и следования передовым практикам:

положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро»;

план работы Совета директоров на Iполугодие 2019 года;

отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров за I полугодие 2018-2019 корпоративного года: Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям), Комитета по стратегии, Комитета по инвестициям, Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока, Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям.

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Совет директоров принял к сведению информацию об эффективности форвардного контракта и о ходе реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года.



Совет директоров поручил Правлению продолжить работу, направленную на создание условий окупаемости ГАЭС, включение проектов Общества в Дальневосточном федеральном округе в программу модернизации активов, установление долгосрочного тарифного регулирования в ДФО, реализацию мероприятий по капитализации внутригрупповой задолженности АО «ДГК». Совет директоров также поручил подготовить предложения по повышению прозрачности и прогнозируемости дивидендных выплат Общества с учетом необходимости обеспечения неухудшения финансового состояния Группы РусГидро, а также реализации инвестиционных проектов на территории ДФО.

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Совет директоров прекратил полномочия члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Владимира Маркина на основании его заявления. Полномочия Владимира Маркина в должности члена Правления прекращаются 24 февраля 2019 года, после чего он продолжит работу в РусГидро в качестве советника Председателя Правления Компании.