На очередном заседании Совета директоров РусГидро

20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
25 февраля 2019, 09:10
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
19 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
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Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2018 год.
В 2018 году ПАО «РусГидро» реализовало 29 непрофильных активов в том числе: проданы 17 объектов, безвозмездно передано 5 объектов, ликвидировано 7. Сокращение затрат на содержание непрофильных активов – 69 млн рублей в год. Компания нацелена на эффективное распоряжение активами и в полном объеме выполняет требования распоряжений и директив Правительства Российской Федерации, регламентирующих процесс распоряжения непрофильными активами и оптимизации их структуры.
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Совет директоров одобрил безвозмездную передачу следующих непрофильных объектов ПАО «РусГидро», не задействованных в производстве электроэнергии:
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Совет директоров одобрил заключение договора о внесении вклада в имущество АО «Малые ГЭС Алтая» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества. Данная процедура осуществляется в рамках мероприятий по ликвидации АО «Малые ГЭС Алтая». Проект малой ГЭС «Чибит», для реализации которого было создано АО «Малые ГЭС Алтая», исключен из инвестиционной программы Общества в 2012 году.
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Совет директоров принял корпоративные решения по деятельности органов управления Компании, имеющих важное значение для дальнейшего совершенствования качества корпоративного управления РусГидро и следования передовым практикам:
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Совет директоров принял к сведению информацию об эффективности форвардного контракта и о ходе реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года.
Совет директоров поручил Правлению продолжить работу, направленную на создание условий окупаемости ГАЭС, включение проектов Общества в Дальневосточном федеральном округе в программу модернизации активов, установление долгосрочного тарифного регулирования в ДФО, реализацию мероприятий по капитализации внутригрупповой задолженности АО «ДГК». Совет директоров также поручил подготовить предложения по повышению прозрачности и прогнозируемости дивидендных выплат Общества с учетом необходимости обеспечения неухудшения финансового состояния Группы РусГидро, а также реализации инвестиционных проектов на территории ДФО.
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Совет директоров прекратил полномочия члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Владимира Маркина на основании его заявления. Полномочия Владимира Маркина в должности члена Правления прекращаются 24 февраля 2019 года, после чего он продолжит работу в РусГидро в качестве советника Председателя Правления Компании.