Научный коллектив ГК "ССТ" удостоен Премии имени М.О. Доливо-Добровольского Академии электротехнических наук РФ

Проект запуска электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся кабелей на базе ОКБ «Гамма» получил премию имени М. О. Доливо-Добровольского как важное достижение в области электротехники. Вручение почетной награды состоялось 20 февраля на общем собрании членов Академии электротехнических наук Российской Федерации.

Академия электротехнических наук ежегодно вручает премию имени Михаила Осиповича Доливо-Добровольского за научные труды и изобретения в области электротехники, имеющие важное научно-практическое значение. Почетная награда носит имя выдающего электротехника.

Премии имени М. О. Доливо-Добровольского за 2019 год удостоились авторы проекта «Разработка электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе»: генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Струпинский, технический директор ОКБ «Гамма» Андрей Прошин и заместитель начальника производства ОКБ «Гамма» Сергей Блинов.

Запуску в 2015 году в ГК «ССТ» на базе ОКБ «Гамма» полного цикла производства электропроводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе предшествовала огромная работа по исследованию свойств проводящих материалов. Специалисты компании разработали комплекс оригинальных методик испытаний и измерения свойств саморегулирующихся кабелей, создали не имеющую аналогов в России испытательную лаборатория. Парк оборудования производственной линии разработан по заказу и под контролем ГК «ССТ».

Результатом проекта стало создание полного комплекса производства электропроводящих компаундов, саморегулирующейся матрицы и саморегулирующихся нагревательных кабелей. Данное достижение является серьезным технологическим прорывом и значимым событием для российской науки и промышленности, что доказывает присуждение премии имени М. О. Доливо-Добровольского.