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Мероприятия

Поздравление Александра Новака с Днём защитника Отечества

Поздравление Александра Новака с Днём защитника Отечества

25 февраля 2019, 09:52
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Уважаемые коллеги!

23 февраля мы поздравляем  тех, кто посвятил жизнь военной службе, исполнил воинский долг или служит в рядах российской армии, ветеранов Великой Отечественной войны.

  Российские энергетики в самые трудные для страны времена оставались верной ее опорой. Наши коллеги героически сражались на фронтах Второй мировой, обеспечивали бесперебойное энергоснабжение фабрик и заводов, строили новые центры нефтедобычи, восстанавливали отрасль в послевоенные годы. Их мужество, сила духа и самоотверженность стали примером, на котором воспитываются многие следующие поколения.

В мирные годы вы оберегаете безопасность страны, благополучие ее граждан своим профессионализмом – в шахтах и на месторождениях, на электростанциях и в ремонтных бригадах, в производственных цехах и научных лабораториях. И подходите к своим обязанностям ответственно, профессионально, творчески. 

Поздравляю с Днем защитника Отечества всех работников отрасли, наших дорогих ветеранов! Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой! Новых успехов на благо России!

Компания: Министерство энергетики РФ

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