Поздравление Александра Новака с Днём защитника Отечества

Уважаемые коллеги!

23 февраля мы поздравляем тех, кто посвятил жизнь военной службе, исполнил воинский долг или служит в рядах российской армии, ветеранов Великой Отечественной войны.

Российские энергетики в самые трудные для страны времена оставались верной ее опорой. Наши коллеги героически сражались на фронтах Второй мировой, обеспечивали бесперебойное энергоснабжение фабрик и заводов, строили новые центры нефтедобычи, восстанавливали отрасль в послевоенные годы. Их мужество, сила духа и самоотверженность стали примером, на котором воспитываются многие следующие поколения.

В мирные годы вы оберегаете безопасность страны, благополучие ее граждан своим профессионализмом – в шахтах и на месторождениях, на электростанциях и в ремонтных бригадах, в производственных цехах и научных лабораториях. И подходите к своим обязанностям ответственно, профессионально, творчески.

Поздравляю с Днем защитника Отечества всех работников отрасли, наших дорогих ветеранов! Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой! Новых успехов на благо России!