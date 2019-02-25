Пожар в "Хрустальной сказке" начался из-за неисправной электропроводки в кафе

Причиной пожара в ледовом городке «Хрустальная сказка» стали грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Собственник кафе, с которого начался пожар в детском ледовом городке «Хрустальная сказка», грубо нарушал правила противопожарной безопасности. Именно деревянное здание размером 30 на 40 метров с тентовыми стенами вспыхнуло первым. В одном из горевших помещений эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС обнаружили участки электропроводки со следами аварийного режима работы.

В ходе межведомственного рейда, который прошел в начале текущего года, владельцу указывали на грубые недочеты. Особые нарекания проверяющих вызвала печь кустарного производства, расположенная в помещении для персонала. Она не соответствовала требованиям безопасности: была выполнена без противопожарных разделок. В кафе не было противопожарной сигнализации, системы оповещения и управления людьми при пожаре. Проблема была и с эвакуационными выходами: они не соответствовали требованиям, предъявляемым объектам с массовым пребыванием людей. Электропроводка эксплуатировалась с видимыми нарушениями изоляции.

«Обеспечение пожарной безопасности — прямая обязанность собственника, — отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. — В очередной раз приходится констатировать тот факт, что в погоне за прибылью предприниматели не хотят думать о жизни и здоровье своих посетителей. Несмотря на выявленные в ходе проверки нарушения, собственник продолжил свою коммерческую деятельность, не предприняв даже попыток устранить их и обезопасить посетителей и персонал заведения», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, пожар в детском городке «Хрустальная сказка» в микрорайоне Солнечный произошел вчера, 24 февраля. Вспыхнули деревянные постройки на площади 150 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. К счастью, все посетители, среди которых большинство составляли дети, успели эвакуироваться самостоятельно.

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