Путин поручил оказать поддержку разработчикам отечественных систем связи нового поколения

Президент также распорядился разработать механизм предоставления кредитов потребителям такого оборудования

Правительство РФ должно будет разработать комплекс мер по стимулированию приобретения российского телекоммуникационного оборудования, а также обеспечить поддержку отечественных разработчиков систем связи нового поколения. Соответствующие положения содержатся в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего 6 февраля форума "Деловой России".

"Правительству РФ разработать с участием российских деловых объединений и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на экономическое стимулирование приобретения российского телекоммуникационного оборудования, а также определить механизм предоставления связанных кредитов потребителям такого оборудования", - говорится в одном из поручений.

Также глава государства поручил "обеспечить при реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" поддержку разработчиков конкурентоспособных отечественных решений для систем связи нового поколения".

Доклад по этим вопросам президент РФ ждет до 31 марта и далее - раз в полгода.

ТАСС