RusCable Insider Digest № 114 — готовимся к главной отраслевой выставке

Второй Всероссийский кабельный конгресс
25 февраля 2019, 11:05
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
RusCable Insider Digest № 114
RusCable Insider Digest № 114
RusCable Insider Digest № 114
В разделе ИЗДАНИЯ портала RusCable размещен очередной выпуск еженедельника для отраслевого сообщества специалистов RusCable Insider Digest № 114. В этом номере традиционно рассказываем о главных событиях прошедшей недели, которые будут интересны представителям кабельной промышленности, а также для тех кто не просто следит за поступающими сообщениями новостных лент, а анализирует рынок и хочет видеть ситуацию в целом: экономика, новости государственных ведомств, инвестпроекты в России и мире, инновации, индустрия 4.0, зеленая энергетика, сырьевые рынки, глобальное энергетическое объединение и другие рубрики – все это редакция издания отбирает и формирует «отчет» удобный для чтения с любого устройства.
Большая часть этого выпуска посвящена материалам, готовящим нас и наших читателей к 18 Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2019, которая пройдет с 19 по 21 марта в павильонах 4 и 4.1 КВЦ «Сокольники». От нее мы не просто ждем ярких эмоций, впечатлений, новых знакомств и удачных идей для дальнейшего развития рынка кабельно-проводниковой продукции. Мы делаем все, для того чтобы и участникам, и посетителям она запомнилась по-особенному. В частности, выставке будет посвящен отдельный выпуск нашего электронного издания RusCable Insider Digest. Все самые интересные новости, репортажи, фотоотчеты, интервью, мнения и комментарии экспертов, тематические статьи и обзоры будут опубликованы в специальном дайджесте. Кстати, попасть в этот выпуск может любой участник Cabex-2019: нужно лишь пройти небольшой опрос на нашем сайте. Несколько простых вопросов, 5–10 минут времени – и вы на страницах RusCable Insider Digest! Подробнее читайте в конце номера.
В преддверии выставки, исполнительный директор ООО «РусКабель» и куратор проекта «RusCable Insider Digest» Евгения Гусева поговорила с директором экспозиции Cabex-2019 Юлией Малиной об организации и программе самого главного мероприятия для кабельного рынка России. В своем эксклюзивном интервью портала Юлия рассказала об особенностях проведения выставки в этом году, что стоит ждать посетителям и ради чего стоит идти.
Желаем вам приятного чтения и удачной последней недели зимы!
Рубрика "Кабельный бизнес"
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