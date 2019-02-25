Центр по производству изделий из полимерных композитов создан в Ростовской области

Научно-технологический центр по производству изделий из полимерных композитных материалов открылся в г. Новочеркасске, Ростовская область. Центр «Технология композитов» будет работать на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ), сообщает пресс-служба вуза.

В торжественной церемонии открытия НТЦ «Технология композитов» приняли участие председатель комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» В. В. Гутенёв, председатель научно-технического совета Госкорпорации Ростех Ю. Н. Коптев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО В. Н. Гурба, ВрИО ректора ЮРГПУ(НПИ) Ю. И. Разорёнов.

Учёные НПИ более сорока лет ведут разработки в области технологий, оборудования и программного обеспечения для создания изделий из полимерных композитных материалов методами непрерывной намотки, отмечается в сообщении. За это время НИИ ВИУС выпустило более 30-ти модификаций намоточных станков, на которых изготавливаются баллоны высокого давления, ракетные двигатели твердого топлива, судовые антенные обтекатели, детали авиационной техники, различные ёмкости и прочие изделия.

Создание НТЦ позволит учёным сконцентрировать работы по развитию технологий для изготовления композитных изделий различного назначения методом автоматизированной выкладки, при использовании отечественных композиционных материалов.

«Основными направлениями работы НТЦ станут разработка оборудования для намотки, для выкладки, разработка отпускных механизмов, программного обеспечение для управления станками, разработка систем для испытания изделий из композитов», — рассказывает заместитель директора НТЦ «Технологии композитов» Дмитрий Князев. — На настоящий момент существует около десяти способов изготовления композиционных изделий, мы в рамках НТЦ «Технология композитов» занимаемся двумя из них — намоткой и выкладкой. Под эти технологии разрабатываем и программное обеспечение, и оборудование. Намоточных и выкладочных станков — буквально единицы. Поэтому российские предприятия вынуждены покупать импортное оборудование. Уникальность НТЦ в том, что здесь станки производятся из наших материалов, с помощью наших конструкторов и инженеров, наши программисты пишут для них программы. В таком комплексе к созданию изделий из композиционных материалов методом намотки и выкладки кроме нас никто не подходит".

В числе заказчиков НТЦ «Технология композитов» компании с мировыми именами: "Ракетно-космическая «Энергия им. С. П. Королева», "Корпорация «Московский институт теплотехники», «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», «Центральный Научно-исследовательский институт специального машиностроения» и многие другие.

Пластинфо.ру

ЮРГПУ(НПИ)