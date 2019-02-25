Зампреды правления "Газпрома" Медведев и Голубев покидают компанию

Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Медведев "сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит".

Чем будет далее заниматься Голубев, не указывается, но отмечается, что председатель правления Алексей Миллер поблагодарил его за "многолетнюю плодотворную работу".

В сообщении уточняется, что решения о прекращении полномочий членов правления примет совет директоров.

Кроме того, от должности начальника департамента добычи "Газпрома" освобожден Всеволод Черепанов, который продолжит работу "на другой должности в группе "Газпром".

Медведев отвечал за экспортное направление в "Газпроме". Он входил в состав правления компании с 2002 года, а с 2005-го занимал должность заместителя председателя правления. В пятницу Медведев был назначен президентом и генеральным директором футбольного клуба "Зенит".

Голубев, экс-сенатор от Ленинградской области, вошел в состав правления "Газпрома" в 2003 году. С 2006-го занимал должность заместителя председателя правления компании. Он курировал вопросы поставок газа в российские регионы и в страны СНГ, а также доступ к транспортным мощностям "Газпрома" независимых производителей газа.

В состав правления "Газпрома" входят 16 человек.

РИА Новости