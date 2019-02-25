Доступен отчет журнала "Энергия единой сети" за 2018 год

Второй Всероссийский кабельный конгресс
26 февраля 2019, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЭНЕРГИЯ ЕДИНОЙ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Опубликован годовой отчет научно-технического журнала «Энергия единой сети» за 2018 год.
В отчете представлены следующие разделы:
С отчетом можно ознакомиться по ссылке.
Для справки:
Журнал «Энергия единой сети» предназначен для специалистов и инженерно-технического персонала электросетевого комплекса, научных сотрудников НИИ и проектных организаций, преподавателей и студентов энергетических и технических вузов, сотрудников министерства энергетики и профильных ведомств.
В журнале публикуются результаты исследования актуальных проблем отечественной электроэнергетической отрасли – рассматриваются вопросы эксплуатации электрических сетей, разработки и внедрения нового оборудования, научно-технической политики и стратегии развития электроэнергетики, строительства объектов электросетевой инфраструктуры, обеспечения надежности ЕЭС России, подключение возобновляемых источников энергии к ЕНЭС и многое другое.
Целями и задачами научно-технического журнала «Энергия единой сети» являются: удовлетворение информационных потребностей, а также консолидация информации об исследованиях, разработках и внедрении в эксплуатацию наиболее передовых технологий, материалов, оборудования в электросетевом комплексе.