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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Доступен отчет журнала "Энергия единой сети" за 2018 год

Доступен отчет журнала Энергия единой сети за 2018 год

26 февраля 2019, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЭНЕРГИЯ ЕДИНОЙ СЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Опубликован годовой отчет научно-технического журнала «Энергия единой сети» за 2018 год.

В отчете представлены следующие разделы:

  • высоковольтные линии электропередачи;
  • цифровизация в электроэнергетике;
  • высоковольтные аппараты и оборудование;
  • техническое регулирование;
  • режимы, планирование и экономика;
  • управление и контроль;
  • Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ);
  • научно-деловые и конгрессно-выставочные мероприятия.

С отчетом можно ознакомиться по ссылке.

 

Для справки:

Журнал «Энергия единой сети» предназначен для специалистов и инженерно-технического персонала электросетевого комплекса, научных сотрудников НИИ и проектных организаций, преподавателей и студентов энергетических и технических вузов, сотрудников министерства энергетики и профильных ведомств.

В журнале публикуются результаты исследования актуальных проблем отечественной электроэнергетической отрасли – рассматриваются вопросы эксплуатации электрических сетей, разработки и внедрения нового оборудования, научно-технической политики и стратегии развития электроэнергетики, строительства объектов электросетевой инфраструктуры, обеспечения надежности ЕЭС России, подключение возобновляемых источников энергии к ЕНЭС и многое другое.

Целями и задачами научно-технического журнала «Энергия единой сети» являются: удовлетворение информационных потребностей, а также консолидация информации об исследованиях, разработках и внедрении в эксплуатацию наиболее передовых технологий, материалов, оборудования в электросетевом комплексе.

Компания: РНК СИГРЭ

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