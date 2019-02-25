Доступен отчет журнала "Энергия единой сети" за 2018 год

Опубликован годовой отчет научно-технического журнала «Энергия единой сети» за 2018 год.

В отчете представлены следующие разделы:

высоковольтные линии электропередачи;

цифровизация в электроэнергетике;

высоковольтные аппараты и оборудование;

техническое регулирование;

режимы, планирование и экономика;

управление и контроль;

Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ);

научно-деловые и конгрессно-выставочные мероприятия.

С отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Для справки:

Журнал «Энергия единой сети» предназначен для специалистов и инженерно-технического персонала электросетевого комплекса, научных сотрудников НИИ и проектных организаций, преподавателей и студентов энергетических и технических вузов, сотрудников министерства энергетики и профильных ведомств.

В журнале публикуются результаты исследования актуальных проблем отечественной электроэнергетической отрасли – рассматриваются вопросы эксплуатации электрических сетей, разработки и внедрения нового оборудования, научно-технической политики и стратегии развития электроэнергетики, строительства объектов электросетевой инфраструктуры, обеспечения надежности ЕЭС России, подключение возобновляемых источников энергии к ЕНЭС и многое другое.

Целями и задачами научно-технического журнала «Энергия единой сети» являются: удовлетворение информационных потребностей, а также консолидация информации об исследованиях, разработках и внедрении в эксплуатацию наиболее передовых технологий, материалов, оборудования в электросетевом комплексе.