"Газпром" отчитался о строительстве более 99% "Силы Сибири"

«Газпром» построил более 99% газопровода «Сила Сибири» (восточное направление), говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа в Китай по достраиваемому газопроводу «Сила Сибири» начнутся на 20 дней раньше запланированного срока — 1 декабря. Напомним, «Газпром» и CNPC подписали договор о 30-летних поставках нефти по восточному маршруту в 2014 году. В течение пяти лет экспорт газа в Китай должен достигнуть контрактного уровня в 38 млрд куб. м в год.

«Газпром» в 2019 году планирует инвестировать в «Силу Сибири» 147,53 млрд руб. В 2018 году инвестиции в проект составили 219,04 млрд руб., в 2017 году — 158,8 млрд руб. Общая стоимость проекта в ценах 2011 года оценивалась в 799,9 млрд руб. Инвестиции во второй проект — западное направление «Сила Сибири-2», как ожидается, будут «значительно меньше».

За 2018 году «Газпром» ожидает рекордно высокие дивиденды. В бюджет компании заложены выплаты в 10,43 руб. на акцию (по сравнению с 8,04 руб. на акцию в 2017-м). Рост дивидендов связан с увеличением чистой прибыли компании. За девять месяцев прошлого года она выросла в 1,8 раза — до 1 трлн руб. по МСФО.

Коммерсант